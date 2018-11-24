Граблями по башке. Зачем в России оправдывают Афганскую войну?

Вместо того, что бы решать действительно насущные проблемы Госдум озаботилась абсолютно неважным вопросом, впрочем и в этом он наступила н исторические грабли.

Госдума одобрила проект постановления о пересмотре оценки войны в Афганистане. Теперь на некоторое время афганскую авантюру, агрессию, трагедию переименуют в светлый праздник афганской победы. Победили всех врагов и с почетом… драпанули, то есть вернулись домой, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Это ожидаемое, можно сказать, неизбежное решение. Сейчас Россия наступила на старые афганские грабли в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии и далее везде. Не удивительно, что в этой ситуации Государственная Дума распорядилась считать старые грабли — пьедесталом почета.

Граблями по башкеГосдума одобрила проект постановления о пересмотре оценки войны в Афганистане. Теперь на некоторое… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 22 листопад 2018 р.

Страна опять подходит к граблям, закрывает глаза и уговаривает себя: «Сейчас взойду на пьедестал и мне повесят медальку на грудь». Потом, правда, фантазия столкнется с грубой реальностью и вместо медальки россияне получат граблями по носу.

Историю переписывают идиоты и подлецы, чтобы без оглядки на горький исторический опыт повторять свои безумства и преступления.

Вся политика Путин последних лет это хождение по старым советским граблям, от столкновения с которыми развалился СССР.

https://politua.org/2018/11/24/53864/

Грабли изматывающих локальных военных конфликтов. Грабли гонки вооружений со странами с несопоставимо более развитой экономикой. Грабли западных санкций. Грабли дорогостоящих помпезных строительных и спортивных проектов при кризисной экономике.

Грабли поддержки паразитических режимов в развивающихся странах. Грабли решения амбициозных геополитических задач за счет благосостояния населения.

Грабли самообмана благостной телевизионной картинкой, скрывающей углубляющейся кризис. Грабли гордыни и самовосхваления в ситуации приближающейся катастрофы.

Игорь Эйдман, Facebook