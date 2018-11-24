Путин в Крыму, мост гнется, нефть падает, – Портников

Российский президент Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым для проведения заседания Госсовета – декоративного органа с участием руководителей регионов страны.
Российский президент Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым для проведения заседания Госсовета – декоративного органа с участием руководителей регионов страны. Глава оккупационного режима выбрал для заседания находящийся под международными санкциями санаторий «Мрия» – это к вопросу о том, как на самом деле Путин на санкции реагирует, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.
На Западе широко распространена иллюзия, что Путин санкций опасается и вот-вот пойдет на попятный – да что греха таить, многие и в Украине пребывают в этом счастливом заблуждении. Но Путину на самом деле санкции нравятся, они позволяют консолидировать деньги окружения в России и оправдать ухудшение жизни россиян западными происками. Путин санкциями просто бравирует – и потому собирает чиновников в санкционном санатории.
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И все же хорохориться стареющему правителю не так просто. Путин приехал в Крым на фоне сообщений о технологических проблемах, которые есть у только что построенного Крымского моста – одного из главных символов современного российского империализма. И самое главное – стала устойчивой тенденция к снижению нефтяных цен.
А такое снижение – это вам не санкции, это самый настоящий удар под дых российской экономики, это предсказуемое ухудшение жизненного уровня – что является не достаточным, но необходимым условием для дестабилизации и краха режима, а то и самой агрессивной страны.
Путин, как ни в чем ни бывало, требует от чиновников исполнения пресловутых «майских указов» – пакета подачек для населения, которое должно верить, что государство все еще может его прокормить. Но пока правитель занимается болтовней на чужой земле, в самой России эксперты обсуждают перспективы будущего краха.
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На заседании правительства, которое прошло за день до заседания Госсовета, обсуждали долгосрочной прогноз социально-экономического развития России с ценой на нефть не больше 50 долларов за баррель.
Путин не успел добраться до Крыма, как долгосрочный прогноз уже начал сбываться.
Виталий Портников, «Espreso.TV»