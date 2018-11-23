Министерство юстиции Украины отменило решение о передачи Почаевской Лавры Московскому патриархату

Регистратор осуществил госрегистрацию на право пользования комплексом сооружений Почаевской Лавры с нарушениями требований действующего законодательства.

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Первый заместитель Министра юстиции Елена Сукманова сообщила об этом журналистам, передает «Прямий».

«Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня», – сказала Сукманова.

Она также добавила, что члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество», – подчеркнула первый заместитель Министра юстиции.

«Прямий» сообщил, что решением кабинета министров можно вернуть Почаевской и Киево-Печерской лавре статус государственных заповедников, а затем передать их единой Украинской православной церкви.

«Прямий»