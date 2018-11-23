После автокефалии в Украине не будет московского духа, – Филарет

Предстоятель Филарет, так же рассказал свои воспоминания о страшном периоде Голодомора, очевидцем которого он стал в детстве.

Если Украинской православной церкви дадут автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сказал об этом с трибуны Верховной Рады 23 ноября во время церемонии памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, передает «Украинская Правда».

Филарет отметил, что в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства огромную роль играет УПЦ КП и добавил, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии.

«Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа», – сказал Филарет.

По его словам, россияне украинцам не братья, если они не любят землю, которая их кормит. Филарет считает, что сила нашего народа в единстве, а причина бед – разделение.

Глава УПЦ МП также считает, что Украинская церковь станет основой мира в Украине и мире.

Предстоятель вспомнил Голодомор 1932-33 годов. По его словам, урожай в том году был, а вот хлеба не было.

Он сказал, что урожай вывезли, а для чего он понял, когда узнал, что перепись населения СССР свидетельствовала, о том, что украинцев в Союзе насчитывалось 85 млн, а россиян – 65 млн.

«Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это одна из причин. Перепись 1999 года свидетельствует, что украинцев стало 65 млн, а россиян стало больше», – сказал он.

Второй причиной Голодомора Филарет назвал слова Бухарина: «Кто владеет хлебом, тот имеет власть». Он отметил, что хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них была власть.

Тогда, по его словам, власть ввела коллективизацию, но украинские крестьяне не хотели идти в колхозы, поэтому власть СССР решила завладеть хлебом.

Филарет считает, что в том, что в том, что Голодомор был направлен на уничтожение украинцев, нет сомнений, и назвал его не голодом, а уничтожением украинского народа.

«Мой отец работал на цементном заводе, возле села, но хлеба ему не давали … Мы переехали на шахту, где работали в основном русские. Им на шахте хлеб давали, рабочим – 400 гр, а членам семьи – 200 гр…Моему деду из села хлеба не давали, поэтому он умер», – поделился воспоминаниями Филарет.

Также предстоятель УПЦ КП выразил благодарность государствам, которые признали Голодомор геноцидом украинского народа.

«Нас уничтожали, но мы живы, не только живы, но и утверждаемся … Душу и тело мы положим за нашу свободу и это правда, потому что мы в рабстве жить не хотим и не будем никогда», – резюмировал Филарет.

Свое выступление он завершил словами: «Слава Исусу Христу и Слава Украине».

«Украинская Правда»