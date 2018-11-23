Украина не дискутирует с Венгрией о действии своих законов на своей территории, – Климкин

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Украины сделал в ответ н неоднократные нападки венгерской стороны.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина Украина не дискутирует с Венгрией о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, написал он в своем микроблоге Twitter.

«Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сиярто», – написал Климкин.

Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на 🇺🇦🇭🇺консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сіярто. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 23, 2018

Как известно Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО из-за положения Закона об образовании относительно того, что языком образования в Украине является государственный, украинский язык, заявляя, что это нарушает права венгров, проживающих в Украине, на образование.

Конфликт обострился в этом году из-за выдачи венгерских паспортов украинцам на Закарпатье. В связи с этим Украина выслала венгерского консула из Берегово, в ответ Венгрия решила выслать украинского консула в Будапеште.

Новый посл Венгрии в Украине Иштван Ийдярто приступил к обязанностям только 14 ноября.

«Украинско-Российское обозрение»