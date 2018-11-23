Обнародованы свидетельства иностранных дипломатов о Голодоморе в Украине

Очевидцами тех страшных событий стали дипломатическими представителями Японии и Германии работавшие в Одессе, Харькове и Киеве.

На сайте электронного архива украинского освободительного движения обнародованы свидетельства иностранных послов, ставших свидетелями Голодомора в Украине 1932-1933 годов, сообщил Центр исследований освободительного движения.

Серия документов под названием «Иностранные дипломаты о Голодоморе 1932-1933 в документах ОГПУ» демонстрирует видение этих страшных событий дипломатическими представителями Японии и Германии в Одессе, Харькове и Киеве.

К примеру, в этом архиве есть ряд донесений немецкого консула в Одессе.

Еще в 1929 году он пишет, что совхозы на юге Украины как сельскохозяйственные предприятия не отвечают поставленным перед ними требованиям. «Предписания по работе совхоз получает из Центра, причем никогда не смеет возражать. Если совхоз в состоянии вспахать 2000 десятин, а ему предписано вспахать 4000 десятин, то вспахивают 4000, но при этом не выдерживают положенных сроков и соответствующим образом не обрабатывают вспаханную землю, которая зарастает бурьяном», – говорится в одном из писем консула.

В отчете за 1933 год он уже прямо пишет, что Украина сильнее других пострадала от голода, и связывает его с действиями советской власти.

«Начиная с конца 1932 года систематически конфисковались все зерновые запасы, так как Одесская область не выполнила своих обязательств по хлебоотдаче. Поэтому с начала нового года деревня фактически осталась без хлеба, люди вынуждены были питаться непитательными продуктами, вроде репы, или пищевыми суррогатами, травяными семенами, сердцевиной кукурузных стеблей, или же умирать. В феврале впервые получены были извещения о смерти от голода и людоедства… Вероятно, и будущая зима будет весьма тяжелой», – сказано в этом документе.

То же самое писал немецкий консул в Харькове. «За границей часто не понимают, как на Украине с ее плодородной почвой и невыраженными недородом, возможен был голод в таком масштабе. Ответственность за это несет система, проведшая коллективизацию слишком рано, слишком поспешно и с недостаточными средствами, чем привела сельское хозяйство в величайший беспорядок», – говорилось в его годовом отчете.

В свою очередь японский консул после поездки по республикам СССР отметил, что «украинские крестьяне вызывают по сравнению с крестьянами других республик жалкое впечатление своей ободранной одеждой и исхудавшими мощами».

Архивные документы также рассказывают о поездке французского политика Эдуара Эррио в УССР, который не увидел в Украине голода, потому что его маршрут специально был подстроен исключительно по образцовым селам и колхозам.

Центр исследований освободительного движения