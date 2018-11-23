Навального финансируют российские олигархи под контролем западных спецслужб, – Марков

Впервые кажется появились объективные доказательства финансирования проектов Навального в том числе западными спецслужбами.

Хакерская группа выложила в сеть документы британских силовиков. Из них следует, что создан проект Инициатива Честности. Для его финансирования фонд, российским политическим активистами из него выплачивается 2 млн фунтов, – пишет российский пропагандист Сергей Марков на своей странице в Facebook.

Из этого британского секретного фонда выплачивается в частности, Владимиру Ашуркову, ближайшему сотруднику Алексея Навального и Игорю Сутягину, завербованному британскими спецслужбами, осужденному и выданному британскими властям. Поскольку Сутягин доказано работает на британские спецслужбы, то понятно, что выплаты фонда контролируются также британскими спецслужбами.

Впервые кажется появились объективные доказательства финансирования проектов Навального в том числе западными… Опубліковано Sergey Markov П'ятниця, 23 листопад 2018 р.

Значит, деньги британских спецслужб идут на проекты Навального.

Хотя, думаю, главные деньги Навальному идут от российских олигархов – тайных противников Путина, по согласованию с западными спецслужбами. Плата за то, что их деньги не имеют проблем на Западе.

Сергей Марков, Facebook