«Brothers in arms». Украинско-американское стратегическое партнерство

16 ноября в Вашингтоне состоялось пленарное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США.

Восстановление ее работы после семилетней паузы выглядит, на первый взгляд, закономерным, но не все так просто. Основой подлинного стратегического партнерства всегда являются общие фундаментальные ценности и принципы. Итак, уже само проведение заседания показало: Вашингтон убедился, что такая фундаментальная основа для активной взаимной помощи и поддержки у нас есть, пишет на страницах «Нового Времени» министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

За свою дипломатическую и политическую карьеру я принимал участие во многих встречах различных двусторонних комиссий, более или менее формализованных, однако эта была действительно особенной. С самого начала мы решили отказаться от традиционных выступлений и декларативных тезисов, зато говорили о том, что конкретно можем и должны сделать. Говорили откровенно и предметно.

Мы образовали три ключевые подгруппы: безопасности и противодействия российской агрессии; верховенства права и гуманитарных вопросов; энергетики и экономики. Названия говорят сами за себя.

Очень важно, что, кроме совместного заявления, было согласовано также совместный план действий. Это – живой документ, который будем постоянно обновлять в процессе его осуществления. Не план ради плана, а план ради действий. В контексте безопасности договорились совместно противодействовать российской агрессии как в военной сфере, так и в отношении гибридных вызовов, которые представляют угрозу для всего демократического мира.

Украина не только получать помощь в защите от российской гибридной агрессии, но и сама делиться своим уникальным опытом, полученным на передней линии борьбы. В Вашингтоне все укрепляется мысль: чтобы знать, как предотвратить российскому влиянию на выборы и демократические институты в США, надо внимательно смотреть и помогать украинцам обезвредить российское вмешательство в их выборы 2019 года.

Конечно, у нас оказалось полное совпадение позиций в отношении агрессии России против Украины. Мы совместно работаем над идеей миротворческой операции по мандату СБ ООН. Отдельное внимание было уделено агрессивным действиям России в Азовском море, Соединенные Штаты пообещали оказывать поддержку в усилении нашего южного фланга. Американские друзья также будут играть ключевую роль в укреплении широкой международной коалиции по деоккупации Крыма. Мы, конечно, обсудили и вопросы освобождения от российских тюрем и лагерей наших политических заключенных и заложников.

Говорили и о том, что Украина обязательно станет членом НАТО. На этом пути работать совместно. Не только над реформированием сектора безопасности и обороны, но и других важных сфер в жизни нашей страны, ведь в НАТО вступать вся Украина, а не только наш оборонный сектор. Довести наш безопасное и оборонительный измерение к стандартам НАТО является определяющим вызовом, довести до этих стандартов всю страну — является пропуском в будущее.

Обе стороны были едины в том, что реформы это единственный путь к европейскому и демократического будущего Украины. Наши партнеры отдали должное значительному прогрессу в их реализации, однако отметили, что искоренение коррупции и совершенствование верховенства права является так же важным, как и борьба с российской агрессией. Не могу не согласиться с мнением американцев, сильное и проактивное гражданское общество играет сегодня уникальную роль в обновлении Украины. Поэтому содействие активистам, защита, расследование резонансных дел является неотложной задачей.

Понятно, что экономическая проблематика также была в центре внимания. Обсудили много тем, начиная с освобождения от олигархических монополий, сдерживающих развитие конкуренции, приводящих к коррупции и наносящих ущерб инвестиционной привлекательности Украины, и к важности прозрачной и эффективной приватизации. Мы также согласовали наши шаги по противодействию проекту «Северный поток — 2», который угрожает энергетической безопасности Украины и стран ЕС. На этом, кстати, отдельно акцентировал Майк Помпео во время подхода к СМИ. Ведь Украина и США, как никто другой, понимают, насколько коварно Кремль использует энергоносители как инструмент гибридной войны.

Заседание не устанавливало новых форматов или институциональных механизмов, но оно наконец сделало из Комиссии площадку для конкретной работы и планирования, а следовательно, развития успешного украинского проекта – свободного, демократического, европейского.

Итак, это были очень продуктивные два дня в Вашингтоне. Еще раз убедился, что в Соединенных Штатах существует мощная двухпартийная поддержка Украины, что рядом с нашей делегацией в Вашингтоне активно работает еще одна мощная украинская команда – «Team Ukraine», как сами себя называют наши американские друзья. А суперовая украинская община в США с полным правом может причислять себя сразу к обеим командам – ​​и украинской, и американской.

Когда рано утром в субботу на рассвете наш самолет вылетал из Вашингтона, на фоне звездного неба можно было увидеть след от ракеты «Антарес», которую только что вывела на орбиту украинская первая ступень, спроектированная в бюро «Южное». А в наушниках очень кстати играл Dire Straits «Brothers in arms»…

… But it’s written in the starlight

And every line in your palm

They are fools to make war

On our brothers in arms

Павел Климкин, «Новое Время»