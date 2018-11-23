Травоядный Путин. Почему нет наездов Кремля на популярных сетевых критиков

Можно ли подправить имидж Кремля в глазах Запада, ничего не поменяв в России по существу?

Новый опрос Левада-центра бурно цитируют все российские и околороссийские СМИ, от образцово-оппозиционных до и показательно-прокремлевских. Последние, правда, не забывают упомянуть, что Левада-центр имеет статус организации-иностранного агента, но не отрицают результатов опроса. Оказывается, на девятнадцатом году пребывания Владимира Путина в Кремле 61% процент россиян признал-таки его ответственным за проблемы, с которыми столкнулась Россия, а еще 22% согласились, что ответственность за них лежит на Путине частично, – пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Но даже эта, поистине нечеловеческая, прозорливость не помешала бы россиянам избрать Путина на очередной президентский срок, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Путин уверенно одержал бы победу уже в первом туре: 56% опрошенных были готовы проголосовать за него. Конечно, это не 76,7%, полученных Путиным на выборах в марте.

Но не будем забывать о том, что мы имеем дело с данными, полученными «иностранной агентурой» – это раз, а во-вторых, рейтинг в 56% все равно гарантирует победу даже на самых честных выборах – впрочем, других, как мы знаем, в России не бывает. Если даже патриотически настроенные граждане, по каким-то причинам, не донесут до урны обнаружившуюся разницу в 20% бюллетеней «за», то их вбросят туда патриотически настроенные члены избирательных комиссий, традиционно набираемые в России из школьных учителей, вероятно, как из наиболее продвинутого в плане патриотизма слоя российского общества.

Однако российская элита на то и элита, чтобы чутко ловить даже малейшие изменения народных симпатий. И пока большинство россиян все еще желают видеть Путина своим президентом, элита уже перегруппировывается, готовясь во всеоружии встретить новые времена.

Николай Травкин, 72-летний член президиума Российского народно-демократического союза – есть такая партия, и Михаил Касьянов пророк ее – разразился на своей странице в ФБ ядовитым комментарием по поводу увеличения акцизов на мясопродукты. Мол, никогда такого не было, и вот, опять, а все Владимир Владимирович, предписавший удлинить жизнь россиян до 76 лет к 2025 году. Ну, и поскольку канцерогены в мясопродуктах ее укорачивают, то вот – исхитрились.

Игорь Эйдман, социолог, и двоюродный брат Бориса Немцова, обличает, опять же, в ФБ, «миф о сверхпопулярном и всесильном диктаторе, которого уже нет», поскольку Путин «проиграл борьбу за новое поколение россиян». «Оно презирает его и глумится над ним, – пишет Эйдман, говоря о том, что в России дети пишут мелом на доске уже не «Мама мыла раму», а «Путин вор», и это так же очевидно для них как «дважды два – четыре». «А значит, у Путина и его режима нет будущего», – заключает социолог (и двоюродный брат Бориса Немцова).

«Владимир Владимирович, может, вам на пенсию уже пора?»– дерзко вопрошает, опять-таки в ФБ, «финансист и общественный деятель» Петр Милованов, один из «более чем 34 тыс. замечательных людей, которые перевели деньги на кампанию в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты России». Вопрошает, продолжая, как ни странно, находиться в Москве, и на свободе, вполне благополучно работая в «Металлинвестбанке».

Шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц иронизирует над суетливым поведением Путина, наглядно демонстрирующим «новый этап изоляции России». «Задумаемся,– пишет Гольц, – несменяемый лидер великой державы, перманентно встающей с колен, всерьез анализирует вместе с подчиненными некие «кратковременные», длившиеся меньше минуты «контакты». Что именно сказали Макрон и Меркель, нехотя подавая ему руку, как именно похлопал по плечу Трамп и какой эффект на мировое общественное мнение произвело опоздание Путина на мероприятие, собравшее полсотни глав государств». И вот итог: «Запад стал переходить к политике сдерживания России. Необходимость в общении с Владимиром Путиным решительно отпала».

В том же ключе Гольц оценил и сингапурскую встречу Путин-Абэ: «Очевидно, что, разыгрывая японский гамбит, Кремль готов пожертвовать островами, дабы приобрести новое качество: прорвать изоляцию, которая оформилась вокруг России из-за присоединения Крыма и развязывания секретной войны на Донбассе».

Зато Алексей Рощин – ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог, социальный психолог, блогер, входящий в топ-100 «Живого журнала», и прочая, и прочая, и прочая настроен в отношении отдачи островов резко негативно. «Намерение Путина вернуть-таки Японии хотя бы часть «спорных островов», – пишет он в своей уютной ЖЖшечке -ну, а где же ему еще такое писать – делает очевидной весьма любопытную тенденцию в поведении Вована. Как говорится, один раз – не … это самое, однако у него раз уже не первый».

Несомненно, все перечисленные цитаты – и многие другие, в том же духе, можно было бы пустить по ведомству малозаметной надписи «Суки вы все хочу в Америку» имеющей место быть на известной картине Василия Шульженко «Сортир», хранящейся то ли в зарубежной частной коллекции, то ли в запасниках Третьяковской галереи. Тем более, что большинство россиян из народа – а именно таких людей Шульженко и любит изображать на своих картинах – все еще поддерживают Путина, хотя и возлагают на него, равно, впрочем, как и он на них.

Но этот номер, увы, не пройдет. Все перечисленные высказывания вышли на широкий информационный простор: они процитированы на сайте NEWSru.com. Объединенная редакция этого сайта находится в Москве, собственник (вроде бы) – Владимир Гусинский, украинская редакция закрыта в марте 2017 года. По официальной версии – из-за «нездорового рекламного рынка Украины», а на деле – из-за ярко выраженной проукраинской позиции сотрудников, вступившей в конфликт с интересами собственника, бизнес которого сконцентрирован преимущественно в России.

Так вот, интересно, что цитирование высказываний, приведенных выше, с интересами собственника сайта не конфликтует.

Впрочем, случай с NEWSru.com вовсе не уникален. Вот еще один, схожий сайт – Meduza. Зарегистрированное в Латвии издание, созданное в октябре 2014-го, с анонимными инвесторами, с претензией на вольнодумство и с английской версией, рассчитанной на профессиональную аудиторию, которая хочет быстро разобраться, что там происходит в России. С редакцией из числа внезапно прозревших сотрудников прокремлевской Lenta.ru, и с отделением, беспрепятственно работающим в Москве.

Meduza также является еще и агрегатором новостей, отбираемых в ручном режиме, с непременной пометкой о надежности источника. И вот, телеканал «Звезда» там считают надежным источником, как и сайт Московского центра Карнеги, номинально американской организации, которую возглавляет офицер ГРУ Дмитрий Тренин. Через Московский центр Карнеги был пропущен и Сергей Марков, параллельно работавший и на должности научного консультанта Национального демократического Института (США), а сейчас Марков – член СВОП, председатель Правления «Византийского клуба» и многое другое в том же духе.

Перечень таких метаморфоз и пересечений можно продолжать еще долго, но общая тенденция уже налицо: между условно прозападными и безусловно черносотенными командами россиян идет ротация кадров, в которой в западную сторону сейчас наметился перекос. Это нередко толкуется как подготовка к замене «коллективного Путина» на условно прозападную команду, «коллективного Навального».

Так вот, смысл этого перекоса иной. Мы наблюдаем серию активных мероприятий, проводимых российскими спецслужбами для создания информационно-имиджевого демпфера между Западом и Кремлем.

Перед Кремлем стоят сегодня две задачи. Во-первых, ему необходимо сохранить, и, по возможности, расширить свое ресурсное поле (Украина для Кремля – тоже ресурс). Вместе с тем Кремлю нужно выстроить отношения с Западом, так, чтобы тот не критиковал внутренние российские дела, но при этом избежать перемен в России.

С этой целью мастера информационной войны и сооружают «промежуточную Россию», которая, после некоторых ротаций в Кремле, не обязательно связанных с заменой лично Путина, создаст иллюзию «оттепели», снабдив режим видимостью «человеческого лица».

Чтобы было понятнее, о чем идет речь, представим, что к Герцену, издающему в Лондоне свой «Колокол», подошли бы специалисты по активным мероприятиям из III Отделения, залегендированные под каких-нибудь прогрессивных купцов первой гильдии, и предложили бы инвестирование. А затем начали осторожно влиять на политику журнала, создавая образ не столь уж и дикого, а в чем-то даже и обаятельного русского самодержавия.

В самой России все могло оставаться по-прежнему, но уже без западного осуждения, потому что человеческое лицо – вот же оно, о нем пишут даже в оппозиционном журнале. А если какие-то ретрограды и творят на местах что-то непотребное, то это временные трудности. К примеру – переносясь уже в наши дни – если школьницу, написавшую Путину письмо с жалобой на беспросветную нищету быстренько довели до самоубийства, но СК открыл дело о халатности чиновников, то все идет хорошо, и человеческое лицо Владимира Владимировича это нисколько не портит, не так ли?

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»