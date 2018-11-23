Бензиновые войны России. Картельный сговор выше закона

В России заключен, в нарушение закона картельный сговор между правительством и нефтяными компаниями.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и самостоятельные нефтеперерабатывающие заводы на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака заключили соглашение, которое устанавливает на ближайшие пять месяцев фиксированную наценку при продаже бензина. 12 ноября нефтяные компании подписали с правительством соглашение о ценах. Установлен уровень ежемесячного производства и реализации нефтепродуктов, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.

Как и почти во всех случаях директивного управления экономикой, кому-то от этого хорошо, кому-то плохо. В данном случае пострадавшими от ограничения конкуренции считают себя независимые автозаправочные станции, которые при установленных предельных ценах на бензин становятся убыточными.

Я как автолюбитель особенно из-за этого не переживал бы, но проблема в законах. Почему-то хочется жить в правовой стране, где законы соблюдают рядовые граждане, автолюбители, заправки, нефтяники, правительство и даже вице-премьер Дмитрий Козак. Между тем соглашение о ценах – это не что иное, как картельный сговор.

Статья 178 УК РФ (ограничение конкуренции) за «ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)» наказывает лишением свободы до 6 лет. Это уж не говоря о миллионных штрафах.

Поразительно, что в картельном сговоре участвует и Федеральная антимонопольная служба, которая призвана пресекать такие нарушения законодательства. Могли бы из скромности удержаться, но, видно, правительству нужно ее участие, чтобы засвидетельствовать законность творимого беззакония.

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»