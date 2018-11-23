Война в Москве. Вещий сон Аркадия Бабченко с четверга на пятницу

Российский журналист Бабченко поделился своим сном о войне в Москве, с описанием деталей. А потом не скрывает восторг от мрачного пророчества, но необходимого важного жизненного урока для россиян.

Война давно уже не снилась. А тут что-то приснилась, делится своими впечатлениями от собственного сна на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

В Москве. Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья новогодней елки. Раненных складируют в переходе на Марксисткой. «Звездочка» горит.

Война давно уже не снилась. А тут что-то приснилась. В Москве. Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья… Опубліковано Аркадієм Бабченком П'ятниця, 23 листопад 2018 р.

Бордюр в крови и выщерблинах осколков. В троллейбус прямое попадание. Обрывки пулеметной ленты в промороженном кузове шишиги. Беженцы по подъездам. В арке в сиреневых домах записывают в добровольцы. Проханов с Прилепиным в танке.

Сначала даже поплакал немножко. Родина ведь…

Потом думаю – чего это я. Офигенно же! Родина ведь!

К тому же сон с четверга на пятницу. Говорят, вещий.

А на своей шкуре лучше всего доходит.

Совсем не против.

Аркадий Бабченко, Facebook