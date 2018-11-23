Токсичные российские капиталы в «мойке» Deutsche Bank

Давний скандал с отмыванием российских денег продолжает «кошмарить» немецкий Deutsche Bank.

Его акции достигли исторического минимума из-за того, что все новые расследования накладываются на упущения топ-менеджеров, пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич..

Плохие дни Deutsche Bank

Несколько дней назад котировки крупнейшего банка Германии и одного из мировых банковских лидеров – Deutsche Bank – упали на 4,2%, до отметки 8,17 евро за акцию, опустившись до своего наиболее низкого значения за всю историю торгов (с 1992 г.). Для сравнения: в 2007 г. одна акция банка стоила около 90 евро.

Причина – результаты расследования относительно участия Deutsche Bank в «подозрительных транзакциях» другого европейского банка – Danske Bank. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники раскрывает предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank, которые показали, что с 2007 по 2015 гг. немецкий банк участвовал в транзакциях примерно на $150 млрд, проходивших через Danske Bank.

Произошло это после того, как в своем публичном выступлении на парламентском слушании в Дании бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

Напомним, что 19 сентября нынешнего года из-за скандала с отмыванием денег ушел в отставку главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. «Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку», – сказал он в прощальном слове.

Сам же Danske Bank в пресс-релизе сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки, полученных в результате всех сомнительных сделок, проведенных в его эстонском филиале. Банк пожертвовал эти деньги независимому фонду, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе с отмыванием денег.

Для датского банка это стало финалом затяжной истории, связанной с расследованием того, как всего за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд с неясным происхождением – про них точно известно только то, что они поступили из России и стран бывшего СССР.

История с Danske Bank, впрочем, это лишь своего рода «заключительный аккорд» целой череды скандалов, связанных с обвинениями в отмывании «русских денег» через Deutsche Bank. Они длятся уже не один год, а в августе нынешнего дошло до того, что Лондонское отделение Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений.

Причиной стало то, что в начале июня лондонское подразделение банка решило проанализировать свою работу с российскими клиентами (предоставляемые услуги и документы) в рамках процесса Know your customer (KYC, «Знай своего клиента»). Речь идет об идентификации клиентов и сборе данных о них в рамках европейских (и американских) требований по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Прошло два месяца, и банк написал Кабинету министров РФ: «Невозможность получить самую свежую информацию от вас может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Российское Министерство финансов подтвердило получение такого письма, но не стало раскрывать журналистам подробности. Представитель ведомства только отметил, что от других банков подобные запросы не поступали.

Позднее неназванные «чиновники финансово-экономического блока правительства» рассказали российским журналистам, что в адрес Deutsche Bank в Лондоне ответа не отправляли, потому что «в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк».

Многоразовый бумеранг

Все это отголоски истории конца 2016 – начала 2017 гг. Тогда американские власти в лице департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк наложили на крупнейшее финучреждение Германии штрафные санкции в размере $425 млн – и к ним сразу прибавились еще $205 млн штрафа от британского финансового регулятора. Причина обоих наказаний – отмывание через Deutsche Bank «грязных» денег из России.

«Технология отмывания» в России называлась просто «конвертирование», и в США – «зеркальные сделки». Речь шла о нестандартных транзакциях по купле-продаже ценных бумаг в обход традиционных биржевых торгов. Конечно, в самом внебиржевом рынке ничего преступного нет, но в данном случае по поручению российских клиентов немецкие банкиры за рубли покупали акции и деривативы (ценные бумаги второго уровня) российских же компаний – и сразу же продавали их в Лондоне и Нью-Йорке, но уже за доллары, фунты стерлинги и евро.

Причем и продавец, и покупатель представляли собой зачастую одно и то же лицо, скрывавшееся за вывесками разных офшорных фирм. А сами сделки проводились с участием московского офиса Deutsche Bank.

Можно точно говорить, что эта схема работала как минимум с 2011 г, когда началось внутреннее расследование под руководством американца Тима Уизвелла. Только осенью 2014 г. на эти странные транзакции обратил внимание ЦБ РФ, который рекомендовал немецким коллегам провести проверку. Тогда же оказалось, что у ряда кредитных и брокерских компаний, проводивших до этого регулярные финансовые операции с Deutsche Bank, были отозваны лицензии.

По мнению The Wall Street Journal, немецко-российская банковская «прачечная» работала в Москве до апреля 2015 г. Через нее, по оценке международных надзорных финансовых органов, удалось отмыть и легализовать на Западе более $10 млрд.

Затем было внутреннее расследование, которое длилось полгода и закончилось признанием того, что московский филиал был замешан в сделках с «грязными» деньгами российского происхождения. Банк избавился от ряда сотрудников, включая «вынесшего сор из избы» Тима Уизвелла. Его отдел расформировали, банк вообще перестал работать с российскими ценными бумагами.

Впрочем, вся история на этом не завершилась. Национальные надзорные финансовые органы США, Великобритании и Германии начали выяснять, по каким каналам еще выводились капиталы из России, а также кто был собственником отмывавшихся денег.

Впрочем, в итоге все завершилось довольно благополучно для Deutsche Bank – он заплатил штрафы, что дало ему юридическое право не рассказывать журналистам о реальном происхождении отмывавшихся российских денег. Российские чиновники, понятное дело, тоже предпочли отмолчаться, с трудом скрывая довольные улыбки.

У Deutsche Bank проблемы не только с Россией

Чистая прибыль банка в III квартале сократилась на 65% и составила 229 млн евро по сравнению с 649 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка банка уменьшилась на 9% и составила 6,175 млрд евро против 6,776 млрд евро годом ранее. Deutsche Bank ожидает, что выручка в этом году сократится по сравнению с 2017-м.

Причем это долгосрочная тенденция: после трех лет убытков, неудавшихся реструктуризаций, перестановок в руководстве, снижения рейтингов и прочих проблем инвесторы потеряли веру в крупнейший банк Германии.

По итогам 2017 г. чистый убыток Deutsche Bank составил 512 млн евро – и это был, повторимся, уже третий год, завершаемый с убытками. Из-за общего сокращения прибыли банк сейчас уходит с американского рынка акций, сокращает свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.

Причина нынешних бед Deutsche Bank – не только последствия «отмывочного» скандала, но и общие недостатки управления. Например, этим летом американская «дочка» Deutsche Bank провалила ежегодное тестирование Федеральной резервной системы США – единственная из участвовавших в процедуре 35 банков. Это был стандартный стресс-тест, который проводит ФРС, чтобы выяснить, способен ли банк продолжить нормальную работу в условиях финансового кризиса.

ФРС США в своем заявлении отметила, что у банка обнаружились «критические недостатки в практиках управления капиталом, проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса». Руководству головной структуры пришлось заверять публику, что неудачное прохождение теста «не повлияет на действия с капиталом и выплату дивидендов». Тем не менее, заметную долю американского рынка Deutsche Bank по итогам года наверняка потеряет.

Наконец, впереди у Deutsche Bank – выплата еще одного крупного штрафа. В США завершилось расследование по ипотечным махинациям 2008 г., следствием которых стал мировой финансовый кризис. В числе виноватых оказались и немецкие банкиры.

Изначально предполагалось, что Deutsche Bank заплатит в американский бюджет рекордные $14 млрд. Но теперь по результатам расследования эта сумма значительно сократилась: $3,1 млрд штрафа и $ 4,1 млрд – в качестве компенсаций на протяжении пяти лет пострадавшим юридическим и физическим лицам.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»