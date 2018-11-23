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Новости

Путин находится в постоянном контакте с Медведчуком, – Песков

«ТАСС»
23 ноября 2018

В Кремле так же подчеркивают «особую роль» Медведчука в минском переговорном процессе.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с украинским политиком Виктором Медведчуком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об этом во время брифинга, отметив, что с детальной повесткой дня этих встреч он не знаком, предает «ТАСС».

«Я не знаю точно, насколько часто, но такие встречи имеют место… в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были такие спорадические обмены пленными, и он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле «всех на всех», – отметил Песков.

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При этом, Песков не стал называть Медведчука «связующим звеном» между Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

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«Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене», – сказал Песков.

«ТАСС»

Tags: Виктор Медведчук, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Украина

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