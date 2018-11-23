Установлена непосредственная связь Пригожина с ЧВК «Вагнера»

Компания «Контур», закупавшая медикаменты для ЧВК «Вагнера», в частности, феврале 2015 года, в разгар боев за город Дебальцево Донецкой области, закупавшая бинты, шприцы, антибиотики и другие препараты – связана с Пригожиным.

Русская служба «BBC» нашла связь между частной военной компанией Вагнера и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина», говорится в расследовании издания.

В частности, аффилированная с Пригожиным компания «Мегалайн» построила часовню памяти погибших в Сирии российских добровольцев в Ростовской области. Она же выполняла строительство объектов для Министерства обороны, например, построила военный городок в приграничном с Украиной районе Белгородской области.

Компания «Эксклюзив технолоджи», которой принадлежит земля под часовней, тоже может быть связана с Пригожиным. Она пользуется тем же страховщиком, что «Мегалайн», ее сотрудник использовал в работе почтовый ящик другого бизнеса Пригожина и расположена в Санкт-Петербурге в соседнем офисе с бизнесом Пригожина.

ЧВК Вагнера и раньше использовала в своей деятельности подставные фирмы, напрямую не связанные с бизнесом Пригожина, но имеющие к нему косвенное отношение.

Так, в Санкт-Петербурге нашли компанию «Контур», закупавшую медикаменты для ЧВК Вагнера. В феврале 2015 года, в разгар боев за город Дебальцево Донецкой области, компания закупала бинты, шприцы, антибиотики и другие препараты. Компанию регистрировал нотариус, регистрировавший ряд аффилированных с Пригожиным структур, ее сайт был зарегистрирован одновременно и в одном регистраторе с сайтом другой близкой к Пригожину фирмы.

Напомним, что по данным Bloomberg Евгений Пригожин с помощью своих наемников предлагает услуги по обеспечению безопасности и услуг по организации предвыборных кампаний в 10 странах Африки: ДР Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.

Пригожин официально отвергает свою причастность к ЧВК «Вагнера», но в 2017 году США одновременно ввели санкции против ЧВК «Вагнера» и кейтеринговой компании Пригожина «Конкорд».

Евгений Пригожин, которого СМИ раньше называли личным поваром Владимира Путина, занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. Сейчас, по данным СМИ, он может быть причастен к тестированию боевых ядов.

Русская служба «BBC»