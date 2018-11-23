Годовщина Майдана. Когда накажут убийц Небесной сотни?

Трудно не заметить, что расследование саботируют. С другой стороны и масштабы проводимой следственной работы – огромны.

Пять лет с начала Евромайдана в Украине, а 10 человек, подозреваемых в преступлениях против его активистов, занимают руководящие должности в правоохранительных органах, в то время как остальные 23 являются чиновниками низшего ранга, пишет на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG») правозащитница Галя Койнаш, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Количество обвинительных приговоров до сих пор остается малым – их 52, по ним лишь 9 человек приговорены к лишению свободы. И это несмотря на тот факт, что 104 человека были убиты в течение последнего месяца протестов, включая 48 застреленных на улице Институтской 20 февраля 2014-го.

Информация по продвижению расследования была представлена ​​во время брифинга 21 ноября Сергеем Горбатюком, главой департамента специальных расследований. Масштаб их работы очевидно огромный, учитывая то, что с целью определить причастность к преступлениям допросили около 15 тысяч человек. Горбатюк сказал, что большинство из 4700 преступлений раскрыты в меру установления их обстоятельств, организаторов и исполнителей. 442 людям было сообщено о подозрении, а 279 обвинительных приговоров направлено в суд. 13 человек сейчас находятся под стражей.

Впрочем, относительно малое количество обвинительных приговоров дает понять, что установление обстоятельств – это лишь первый шаг. В то время как 9 человек посадили в тюрьму за преступления против активистов Майдана, других 9-х – оправдали. И Горбатюк подчеркивает: по многим из последних случаев существуют апелляционные или кассационные жалобы, которые могут изменить ситуацию.

Есть и нераскрытые убийства, включая тех, кто погиб первым – Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. И Горбатюк отмечает, что они не остановятся, пока не установят, кто стоял за этими убийствами. Хотя и говорит, что одна из проблем заключается в том, что правоохранители не дают показаний, а МВД не увольняет работников, подозреваемых в преступлениях против Майдана.

Ведется следствие над 91 убийцей, из них 79 – активисты и 13 – работники правоохранительных органов.

Горбатюк и его команда пользуются доверием адвокатов, представляющих интересы жертв Майдана и семей Небесной сотни. Департамент Горбатюка находится в пределах структуры Генпрокуратуры, но является независимым и часто противостоит руководству правоохранительных органов, критикуя тех за препятствование их работе.

Горбатюк сам публично говорил о систематическом препятствовании следствию со стороны генпрокурора Юрия Луценко, МВД и судов, так же как и со стороны Интерпола. Он и адвокаты-представители жертв и их семей также часто критиковали высшее судопроизводство за отсутствие экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России. И это отнюдь не потому, что следователи не видят оснований для обвинения Януковича, а потому, что они не хотят, чтобы это дело впоследствии было отклонено, в том числе на уровне Европейского суда по правам человека из-за процессуальных несоответствий.

Элементы конфликта наблюдались даже во время пресс-брифинга, где Горбатюк говорил, что один из нынешних офицеров СБУ подозревается в использовании оружия и причинении телесных повреждений. Горбатюк жаловался, что они пытались разыскать его в течении последних пяти месяцев, но им продолжали повторять, что он в командировке и никто не знает, как с ним связаться. И заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сказала это, отметив, что сейчас этот человек находится в зоне конфликта на Донбассе, и существуют механизмы чтобы его допросить.

В этом случае непонятно, почему существуют такие противоречия. Однако в ходе многих уголовных дел за последние пять лет трудно не заметить, что расследование саботируется правоохранительными органами и некоторыми судьями.

Неоднократно происходили и попытки забрать часть этих дел из-под ведомства департамента или даже распустить его.

В июне 2018 адвокаты-представители семей убитых активистов Евромайдана предостерегли, что нынешние и будущие расследования преступлений против участников протестов под угрозой из-за планов Луценко распустить департамент (в рамках так называемой «реорганизации»).

Адвокатская совещательная группа не пожалела слов, назвав планы Луценко «шагом как свертывания расследований против преступлений Майдана, так и отказом от всех обвинительных приговоров, которые уже переданы в суд».

Именно благодаря давлению со стороны жертв, адвокатов и гражданского общества Департамент специальных расследований наконец создали в январе 2015-го, отметив этим начало хотя бы какого-то прогресса в расследовании преступлений. До его формирования эти дела просто пылились в разных дивизиях Генпрокуратуры и МВД.

24 октября 2016-го Луценко внезапно заявил о первой «реорганизации» департамента. Горбатюк остался на посту, но потерял значительное количество следователейи прокуроров, которые передислоцировали в только что созданный департамент расследований организованной преступности. Адвокатская совещательная группа заметила, что заверения в том, что департамент также присоединится к расследованиям дел Майдана, закончились ничем. Зато новые обвинительные приговоры не были переданы в суд, людям не сообщили о подозрении, а те дела, которые уже попали в суд, так там и остались без всякого прогресса. Это, по мнению адвокатов, является примером того, как дела Майдана расследуют в других департаментах – никак.

Тогда Луценко достиг того, что дела были под контролем или департамента Горбатюка, военной прокуратуры, Главного следственного управления, департамента расследований организованной преступности, или же следственного подразделения Госдепартамента международного сотрудничества Генпрокуратуры.

И то, что это отнюдь не привело к прогрессу, продемонстрировало расследование убийства 73-летней Людмилы Шеремет и 21-летнего Дмитрия Пагора 19 февраля 2014-го в Хмельницком. Вполне вероятно, что Людмила Шеремет была убит кем-то из СБУ, и тот факт, что военный прокурор «потерял» наиболее ключевое доказательство – неповрежденную гильзу – вызывает серьезное беспокойство.

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы и проводит церемонии в память тех, чьи жизни были потеряны во время того, что сегодня мы знаем как украинская Революция Достоинства.

Галя Койнаш, «KHPG»