Верхи уже не могут. Россияне начинают что-то понимать

Заявления российских начальников создают ощущение, что где-то прорвало канализацию. В частности это касается последних российских инициатив в сфере социальной политики.

Они решили поговорить откровенно с подведомственным народом. И из их ртов немедленно полезли жабы. Дня не проходит, чтобы российские начальники разного калибра не продемонстрировали своего глубокого презрения к тем, кто не умеет устроиться в жизни и наивно рассчитывает на поддержку всех этих депутатов, губернаторов, прочих чинуш, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

На днях вот сенатор Лахова разъясняла согражданам благотворное влияние лишений и голода: «Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?»

Забавно, что она сравнила период путинского правления с войной.

Чуть раньше достоянием гласности стала переписка в интернете, где глава Карелии Артур Парфенчиков предельно ясно и конкретно ответил женщине, просившей не закрывать детские учреждения в ее населенном пункте: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

Игорь Артамонов, липецкий коллега Парфенчикова, тоже поучал недавно студентов: «Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастете в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать». В целом посыл понятен: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Государство и его слуги существуют для того, чтобы брать, а вовсе не затем, чтобы давать…

Ранее директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких тоже разъясняла молодежи роль государства: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать».

Как не вспомнить о саратовской министерше, которая твердо стояла на том, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей»: «Это возможно, прожить на прожиточный минимум… если использовать наши сезонные овощи и фрукты… Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!»

На фоне этих откровений премьер с его мемом «Денег нет, но вы держитесь» выглядит не только гуманистом, но и чрезвычайно ответственным чиновником. Сейчас же заявления начальников создают ощущение, что где-то прорвало канализацию.

Российский правящий класс никогда не скрывал своего презрения к населению, считая его расходным материалом. Просто вышеозначенное население до поры до времени не обращало внимания на демонстрацию барской спеси. До тех пор, пока действовал неписанный социальный контракт: мы позволяем вам балабонить с трибун, ездить на лимузинах, получать заоблачное жалование и брать взятки, а вы обеспечиваете нам возможность есть колбасу. Но вот власть в одностороннем порядке расторгла договор.

Очень символично, что только что прозвучали предложения о введении специального налога как раз на колбасу, этот общероссийский символ того, что «жить можно». И люди стали внимательнее слушать, что именно говорят им начальники. Как же так, Путин и все его телевидение денно и нощно рассказывают, как лучше и веселее становится жить, а в нашей-то области дорог как не было, так и нет, бензин втридорога, вдобавок жрать нечего. Не иначе наши чинуши хуже всяких прочих.

А чиновный люд сейчас оказался обречен отчитываться о реальных, а не выдуманных пропагандистами результатах путинского правления. И тут выяснилось, что сказать им в общем-то нечего. Должности, чины и привилегии они получили вовсе не за умение общаться с подведомственным народом.

В результате от беспомощности стали хамить, что вызывает очень ясную ответную реакцию. Таким образом, низы не желают жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому… Вам это ничего не напоминает?

Вот в «Росгвардии» сигнал приняли правильно и немедленно заказали лазерные установки для разгона митингов. Справедливо рассудив, что броневиков с подходящим названием «Каратель» может не хватить. В рамках курса на новую откровенность, который явно взяли российские начальники, можно предположить, что «каратели» и станут средством общения с подведомственным народом…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»