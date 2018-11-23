«Ничего не поняли в Афганистане и полезли в Украину». Цимбалюк о последних инициативах Госдумы

Госдума знялась оправданием советской агрессии против Афганистна. А вот ветеранов «русского мира» ждет нищета и забвения…

Депутаты российского парламента решили снова подправить историю и объявить войну в Афганистане справедливой, а себя победителями. Они же провели параллели с вторжением в Украину, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Тут же сообщили, что ветеранов «русского мира» ждет нищета и забвения, на них денег нет. 30-летию вывода советских войск из Афганистана посвящается.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»