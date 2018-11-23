Пенсионная реформа в России: накопительная часть пенсий граждан снова заморозят

В условиях санкций и экономического российские власти снова покушаются на пенсионные вклады граждан.

Накопительная часть пенсии вновь заморожена, на этот раз до 2021 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Как известно, правительство планирует представить новый механизм, который позволит россиянам самостоятельно копить на старость. Концепция ожидается до конца года. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе предлагаетотложить очередную пенсионную реформу до лучших времен.

То, что мы никогда не увидим своей страховой части пенсии, понятно давно. С этим надо смириться и воспринять как данность. Однако, как ни странно, очередная заморозка (на этот раз до 2021 года) является вполне себе рейтинговой новостью. Почему так?

Может быть, еще остается надежда на то, что в перспективе мы что-то все-таки получим, пусть и теоретически, тем более пенсионный возраст повысили, значит, деньги же должны появиться. Или же это раздражение? Тоже вполне вероятно.

Действительно, не стоит надеяться, тем более история накопительной части пенсии в России подходит к концу. Начиналось же все очень позитивно: хотели вместо старой советской уравниловки создать современный рыночный механизм, чтобы люди копили на старость, а в экономику бы шли «длинные» деньги.

Но получилось как всегда – что-то где-то пошло не так.

У накопительной части изначально было много противников, может быть, как раз из-за ее революционности. Некоторые говорили, что ее украдут олигархи. Но в итоге деньги просто «заморозили». Теперь ей на смену должен прийти индивидуальный пенсионный капитал, что, честно говоря, очень сильно пугает.

Потому что нас всех могут заставить платить еще 6% от зарплаты, а то и больше. Документ, как обычно, до конца не проработан – вроде бы можно отказаться, а, может быть, и нет. Почему-то кажется, что откажется от инициативы абсолютное большинство граждан. Зачем тогда вводить?

В целом, пенсиям в новой России как-то изначально не повезло. Сколько за них ни брались, чего только ни предлагали, а все возвращается к тому, что в Пенсионном фонде «дыра», и денег нет. В итоге реформа идет нон-стоп, а привела пока что лишь к повышению пенсионного возраста.

Ей богу, товарищи из правительства, может лучше вовсе прекратить все эти эксперименты и сделать такую пенсионную систему, чтобы она уже никогда не менялась?

Пусть будет меньше, пусть уравниловка, но без новых налогов или приравненным к ним платежам. Пусть всем по чуть-чуть, по- минимуму, а копить или нет, мы решим как-нибудь сами. Давайте отложим спорные преобразования.

Вот Кудрин предлагает – не нужно проводить дедолларизацию экономики, а то рубль нестабилен. Правильно говорит глава Счетной палаты. Делать этого не нужно. Эта самая непонятная засекреченная дедолларизация пугает еще больше, чем новации в пенсионной сфере. Есть старый добрый принцип: не получается – лучше не пытаться. Тем более ответственные министры говорят, что все у нас и так хорошо: зарплаты растут, рубль будет укрепляться.

Нет, конечно, перемены в стране нужны, но не такие. Может быть, есть смысл сначала отладить систему государственного управления и коррупцию победить. Затем понять, куда мы идем, что хотим построить, а потом пенсиями заниматься и от долларов избавляться. А то ведь точно – выражение «Назло врагам разбомбим Воронеж» продолжит бить рекорды популярности.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»