В Британии обнародовали новые видео с «Петровым» и «Бошировим» в Солсбери

Кроме этого опубликованы фотографии точной копии флакона в котором содержалось отравляющее вещество.

Британская полиция обнародовала 3 новые видеозаписи, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На кадрах видно мужчин, которых Скотленд-Ярд называет сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировим, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

На одной из записей мужчины проходят через турникеты на вокзале, на других – идут по улицам Солсбери.

По данным следствия, это записи с камер наблюдения, записанные 4 марта в Солсбери. Именно в этот день были отравлены Скрипали.

Британская полиция также опубликовала фотографии точной копии флакона с отравляющим веществом.

Кроме этого, в Скотленд-Ярде попросили всех, кто в период с 2 по 4 марта мог видеть подозреваемых, сообщить об этом следствию.

Ранее офицер полиции Дин Хэйдон заявил «BBC», что нервно-паралитического вещества, которое осталась во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

Отмечается, что Хэйдон продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

«Речь идет о контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери в июне 2018 года. Он потом подарил его своей подруге Дон Стерджесс, считая, что в ней находятся духи.

Оба были госпитализированы 30 июня с их дома в соседнем городке Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули выписали из больницы», – говорится в материале ВВС.

«Как вы видите, по размеру бутылочка очень невелика. У нее был запаян колпачок, который и содержал вещество «Новичок». Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель», – пояснил офицер полиции.

По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

«Когда мы нашли бутылочку, там еще было значительное количество «Новичка», – сказал Хэйдон.

На уточняющий вопрос журналиста офицер ответил, что вещества могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

«Сложно точно сказать, но, вероятно, несколько тысяч. Очень вероятно. Количество вещества в бутылочке и метод, которым ее нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными», – добавил глава расследования.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта 2018 года.

В мае их виписалы из больницы.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя «Русланом Бошировим», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность «или в Крыму, или в отношении Януковича».

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

Metropolitan Police