Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Цель учений – отражение морского десанта вероятного противника. В ходе учений отрабатывались ракетные стрельбы по побережью и морским целям.

Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, во время которых отработали уничтожение десантных кораблей противника с реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Подразделения оперативно-тактической группы «Восток» Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как будут уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье», – говорится в сообщении.

“Ураган” на березі Азовського моря “Ураган” на березі Азовського моря Якщо ворожий десант спробує висадитися на березі Азовського моря, він гарантовано отримає „по зубах“. Підрозділи оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об'єднаних сил під час напружених навчаннях продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя. Під час тренувань військові інженери оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них. В цей же час реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ «Ураган» умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега. Під час навчання військові підрозділи активно використовували аерозольне маскування. Навчання стало яскравим доказом того, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море. Разом переможемо!Слава Україні!Мобільна прес-група ОТУ «Схід»#ООС #операція_ОС_ЗСУ Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 22 листопад 2018 р.

Отмечается, что во время тренировок военные отработали минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а также провели условный обстрел десантных кораблей противника с РСЗО «Ураган».

Сообщается, что во время учебы военные активно использовали аэрозольную маскировку.

«Подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит «по зубам», – подытожили в ООС.

Накануне ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган».

Пресс-центр ООС