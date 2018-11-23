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Новости

США и ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова и Сущенко

«Укринформ»
23 ноября 2018

Кроме этого Вашингтон настаивает на освобождение журналиста Асеева, который содержится в ОРДО.

Вашингтон призывает РФ освободить журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова и обеспечить освобождение журналиста Станислава Асеева, который содержится в ОРДО. Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и других в призыве освободить журналиста Украинского национального информационного агентства Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова, которые являются лишь двумя из более 70 украинцев, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и России», – подчеркнул он.

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Кроме этого, Камиан призвал Россию обеспечить освобождение журналиста «Радио Донбасс. Реалии» Станислава Асеева, который содержится на территории «ДНР» с июня 2017 года.

«Россия, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу выражения, а независимая журналистика находится под растущим давлением в РФ», – подчеркнул дипломат.

Он, в частности, осудил недавние запугивания и угрозы, направленные против журналистов «Новой Газеты».

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Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова – к 20 годам лишения свободы.

Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.

В мае политзаключенный объявил голодовку до тех пор, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинских политзаклученных. 6 октября ему пришлось прекратить голодовку в связи с угрозами российских тюремщиков применить принудительное питание.

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7 ноября незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.

12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

Он заявил, что рассчитывает на обмен.

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Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.

Собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В апреле 2018 Фейгина лишили статуса адвоката в РФ.

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4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

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В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Как сообщалось, 17 августа телеканал «Россия-24» показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию.

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Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

В феврале журналисты Украины и РФ призвали освободить Васина из плена боевиков.

«Укринформ»

Tags: обсе, Олег Сенцов, политузники, Роман Сущенко, Россия, США, Украина

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