Вопросы о Майдане. Что нельзя спрашивать о Революции Достоинства

Если мы и не имеем свободы и достоинства, за которые боролись, то мы получили возможность добиваться своих целей.

Меня довольно часто спрашивали оппоненты, поддержал бы я Майдан, если бы знал все последствия нашей революции – включая аннексию Крыма и войну на Донбассе, включая утрату по меньшей мере десяти тысяч жизней, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

Я обычно отвечал, что «если бы» в истории не проходит. И это правильный ответ, но далеко не полный. Потому что вопрос сформулирован неправильно, провокативно.

Меня довольно часто спрашивали оппоненты, поддержал бы я Майдан, если бы знал все последствия нашей революции — включая… Опубліковано Борисом Херсонским Середа, 21 листопад 2018 р.

Чтобы на него ответить, нужно признать его правомерность. То есть признать, что аннексия Крыма (на который Россия давно точила зубы), война на Донбассе, развязанная пророссийскими активистами, включая имитатора-реконструктора Гиркина, и поддержанная регулярными отпускниками армии РФ, являются прямым следствием Майдана. А не агрессивной имперской политики РФ.

Задать такой вопрос означает внутренне согласиться с основными лозунгами российской пропаганды последних лет. Кстати, разнузданная антиукраинская пропаганда на российском телевидении началась до Майдана.

Я поддержал Евромайдан. И если мы и не имеем свободы и достоинства, за которые боролись, то мы получили возможность добиваться своих целей.

Борис Херсонский, Facebook