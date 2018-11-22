Путин потребовал от военной промышленности России «умных» боеприпасов

По мнению нацлидера России использование таких боеприпасов позволит снизить стоимость российских систем вооружения.

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы оборонно-промышленные предприятия оптимизировали процесс производства высокоточных боеприпасов и обеспечили достаточное их количество для нужд армии. Он заявил об это на совещании с представителями ОПК, передает российский «Интерфакс».

По его словам, необходимо четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот РФ могли гарантированно выполнить свои задачи.

Также он потребовал, что вся продукция была «умной»

«Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения», – сказал Путин.

По его мнению, с применением современных боеприпасов, в России смогут использовать дешевые системы вооружения.

«Интерфакс»