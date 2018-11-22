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Новости

Путин потребовал от военной промышленности России «умных» боеприпасов

«Интерфакс»
22 ноября 2018

По мнению нацлидера России использование таких боеприпасов позволит снизить стоимость российских систем вооружения.

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы оборонно-промышленные предприятия оптимизировали процесс производства высокоточных боеприпасов и обеспечили достаточное их количество для нужд армии. Он заявил об это на совещании с представителями ОПК, передает российский «Интерфакс».

По его словам, необходимо четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот РФ могли гарантированно выполнить свои задачи.

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Также он потребовал, что вся продукция была «умной»

«Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения», – сказал Путин.

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По его мнению, с применением современных боеприпасов, в России смогут использовать дешевые системы вооружения.

«Интерфакс»

Tags: Владимир Путин, оружие, Россия

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