Представитель Украины в ОБСЕ, чей брат работает в разведке России, раскритиковал кремлевскую политику

Родной брат российского претендента на пост президента Интерпола на прошедших выборах Прокопчука, работает представителем Украины в ОБСЕ.

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук, чей родной брат работает на российскую разведку и чуть не стал президентом Интерпола, обвинил Россию в пропаганде и дезинформации против Украины. Его слова цитирует в Twitter украинское представительство в ОБСЕ и ООН.

«Кампания пропаганды и дезинформации против Украины, которую ведут российские контролируемые государством СМИ, направлена на разрушение мира и стабильности в Украине, подрыв доверия общества к демократическим процессам и структурам и ослабление сопротивления внешней агрессии», – говорится в сообщении.

#Прокопчук: кампанія пропаганди і дезінформації проти України, яку ведуть російські контрольовані державою ЗМІ, спрямована на руйнування миру і стабільності в Україні, підрив довіри суспільства до демократичних процесів і структур та послаблення спротиву зовнішній агресії — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) November 22, 2018

Игорь Прокопчук является младшим родным братом ветерана российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александра Прокопчука, который был одним из кандидатов на пост главы Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

«Украинско-Российское обозрение»