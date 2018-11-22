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Новости

Представитель Украины в ОБСЕ, чей брат работает в разведке России, раскритиковал кремлевскую политику

«Украинско-Российское обозрение»
22 ноября 2018

Родной брат российского претендента на пост президента Интерпола на прошедших выборах Прокопчука, работает представителем Украины в ОБСЕ.

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук, чей родной брат работает на российскую разведку и чуть не стал президентом Интерпола, обвинил Россию в пропаганде и дезинформации против Украины. Его слова цитирует в Twitter украинское представительство в ОБСЕ и ООН.

«Кампания пропаганды и дезинформации против Украины, которую ведут российские контролируемые государством СМИ, направлена на разрушение мира и стабильности в Украине, подрыв доверия общества к демократическим процессам и структурам и ослабление сопротивления внешней агрессии», – говорится в сообщении.

Игорь Прокопчук является младшим родным братом ветерана российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александра Прокопчука, который был одним из кандидатов на пост главы Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Александр Прокопчук, Игорь Прокопчук, обсе, Россия, Украина

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