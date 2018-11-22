Bellingcat обнаружили сотрудника российских спецслужб разыскиваемого за путч в Черногории

Данное разыскиваемое лицо подозревается и в антиукраинской деятельности. Известно, что он по заданиям работал в Украине, Молдове, Польше и Болгарии.

Международные расследователи и российские журналисты заявляют, что идентифицировали второго сотрудника российских спецслужб, причастного к провалившемуся перевороту в Черногории, говорится в материалах «The Bellingcat» и «The Insider».

Они утверждают, что «Владимира Попова», которого разыскивает Черногория, зовут Владимир Моисеев.

При этом авторы расследования утверждают, что Моисеев участвовал в операциях не только на Балканах, а мог быть задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдавии, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.

Перелеты Моисеева, которые он совершал с паспортом Попова, могут многое сообщить о его деятельности в Европе.

Так, например, в конце мая 2014 года он прилетел в Молдавию, которая в тот момент готовилась подписать договор о Евроассоциации. Молдавская пресса сообщала, что тогда Поповым заинтересовались местные спецслужбы, так как он приезжал в Гагаузию, чтобы встретиться с местными сепаратистами и активистами, выступающими против ЕС. По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове. Позже, как сообщает пресса, двое россиян были на этом основании экстрадированы из страны.

В Ростове Моисеев и правда бывал неоднократно, причем в 2015 году его попутчиком был некий Дмитрий Александрович Авдошкин, родившийся 12 февраля 1982 года. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в соцсетях, ни в паспортной базе, зато этот же Авдошкин летал с Моисеевым в Молдавию и обратно. Судя по всему, он и был тем вторым россиянином, экстрадированым из Молдавии.

Также по перелетам видно, что Попов неоднократно бывал в Болгарии. Между тем в прессе со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что телефоны с шифрованной связью, которыми пользовались черногорские заговорщики, были приобретены именно в Болгарии. Наконец в октябре 2016 года «Попов» отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота. Именно тогда местным спецслужбам удалось сфотографировать «Попова»

«The Insider»