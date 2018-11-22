У российского пропагандиста обнаружили британский паспорт

Еще один российский пропагандист оказался гражданином другого государства. Известный российский телеведущий Брилев имеет британское подданство.

Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилев оказался британским подданным, сообщил «Фонд борьбы с коррупцией» («ФБК»), основанный Алексеем Навальным.

Сотрудники «ФБК» нашли Брилева и его жену в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Они были внесены туда еще в 2001 году. По британским законам, как отмечает Навальный, голосовать могут только подданные Великобритании или же постоянно проживающие в Великобритании граждане стран ЕС и британского Содружества.

Последние 17 лет Брилев работает ведущим и автором новостных и политических передач в России, комментировал все путинские инаугурации, вел всевозможные форумы, регулярно берет интервью у российских чиновников.

Он также является заместителем генерального директора ВГТРК.

Напомним, раньше оказалось, что ведущая программы «Время» на российском «Первом канале», один из главных пропагандистов Кремля Екатерина Андреева оказалась почетной гражданкой Черногории.

Также известно, что другой пропагандист Владимир Соловьев имеет дачу на озере Комо и удостоверение резидента Италии, а у владельца «Life News» Арама Габрелянова есть квартира в Париже.

«ФБК»