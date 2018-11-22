Россия реабилитирует агрессию, – Портников

В российской Государственной Думе готовятся пересмотреть постановление съезда народных депутатов СССР об афганской войне, принятое еще в 1989 году.

Это решение съезда было одним из самых важных актов горбачевской перестройки – потому что оно дало справедливую оценку преступлениям коммунистического режима, возложило на членов брежневского политбюро ответственность за оккупацию Афганистана, эскалацию военного конфликта в этой стране, гибель сотен тысяч людей – мирных афганцев, бойцов сопротивления, советских военных и бойцов армии марионеточного режима, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Решение съезда создало не только возможности для прекращения участия СССР в конфликте, оно позволило вспомнить о советских военных – жертвах конфликта, хотя официальных извинений перед афганским народом так и не было принесено. Тем не менее, и это было важно: до перестройки вспоминать о убитых советских гражданах было запрещено и их соотечественники только стыдливо отводили глаза, когда видели очередные похороны в цинковом гробу.

Осознание правды давалось тогдашнему обществу непросто, большинство депутатов съезда травило академика Андрея Сахарова, который не побоялся назвать вторжение в Афганистан оккупацией и преступлением. Однако эти депутаты было не просто коммунистами, они были, по определению профессора Юрия Афанасьева «агрессивно-послушным большинством», которое защищало советскую версию событий. Тем не менее, даже этому агрессивно-послушному большинству, этому сборищу «терпил» с депутатскими значками пришлось посмотреть правде в глаза.

Теперь другое агрессивно-послушное большинство, думское, будет отменять их решение. В думе прошли специальные слушания, а в феврале 2019 года, к 30-й годовщине оккупации будет принято новое постановление – разумеется, оправдывающее решение о вторжении. Негодяи из Думы объясняют это «уважением к памяти» погибших солдат.

Но уважение к памяти и оценки решений советского руководства – разные вещи. Да и уважать нужно не только память советских солдат, но и память убитых ими афганцев, которые защищали свою родину от жестокого врага. И это не говоря уже о том, что после советской оккупации Афганистан на долгие десятилетия превратился в «дикое поле» и до сих пор не может вернуться к мирной жизни.

Странным является и то, что Госдума хочет отменить решение союзного съезда – хотя не имеет для этого никаких полномочий. Но таким образом создаётся прецедент. Большая часть решений, которые оформили крах СССР, принималась союзными органами власти – Госсоветом СССР и Верховным Советом СССР. Если Госдума считает себя вправе отменять решения депутатского съезда, на котором депутаты от России даже не составляли большинства, то на что она замахнется завтра?

Так что подготовка этого решения – не просто оправдание агрессии 30-летней давности, а создание юридического фундамента для новых агрессивных действий. Преступный путинский режим пытается ухватиться за руку мерзавцев брежневских времён и освятить их убийства ради продолжения собственных.

Виталий Портников, «Espreso.TV»