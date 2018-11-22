Смерть начальника российского ГРУ. Что роднит Путина и Николая I?

Начальник военной разведки РФ умер после череды провалов и планов Кремля по возвращению ГРУ к истокам.

В возрасте 62 лет ушел из жизни начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее и, очевидно, будущее ГРУ) Игорь Коробов. Как утверждает Минобороны РФ, «после тяжелой и продолжительной болезни», пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Если верить сообщению «Эха Москвы», обострение болезни у шефа российской военной разведки развилось в сентябре – после беседы с Владимиром Путиным ему резко поплохело – сдало сердце, а в СМИ просочилась информация о том, что Коробову светит отставка еще до конца года. Так что, наверное, стоит поблагодарить российского президента за невольный, но своевременный «подарок» к первому юбилею Революции Достоинства. В то же время, судьба Коробова – очередное свидетельство того, что основным вариантом отхода от дел для человека, по долгу службы тесно общающегося с Путиным, является отставка вперед ногами.

В случайность кончины Коробова верится с трудом. Скорее здесь налицо проявление укореняющейся в России тенденции, ведь Коробов стал уже вторым за два года начальником ГУ, который вышел в отставку на тот свет. На этой должности он сменил Игоря Сергуна в декабре 2016 года.

Предшественник умер 3 января на даче под Москвой – якобы от сердечного приступа. Правда, есть и другая версия, озвученная частным разведагентством Stratfor: Сергун погиб не 3, а 1 января, и не в Подмосковье, а в Ливане. Сходство их «отставок» в том, что их уход был делом решенным и, по сути, состоявшимся.

Место Коробова – пока в качестве и.о. – занял вице-адмирал Игорь Костюков. Что странно, ведь флотским обычно не вверяют высшие посты в российской разведке. Хотя не факт, что именно Костюков останется начальником нового-старого ГРУ, несмотря на то, что он уже замещал Коробова во время болезни. Вице-адмирал может быть фигурой, выставленной в круг света для отвода глаз, пока Кремль занят более интересными вещами.

Потому как Коробов скончался на фоне затеянного Кремлем масштабного переформатирования госаппарата, опирающего на заигрывание с ностальгией россиян. Путин и его окружение снова заглянули в котел с идеологическим, культурным и политическим варевом.

Во-первых, 2 ноября, на столетие российской военной разведки, президент РФ заявил, что хотел бы восстановить старое, советское, название спецслужбы: вследствие сердюковской реформы, Главное разведывательное управление лишилось среднего слова. То есть, Путин решил провести реребрендинг военной разведки, апеллируя к «славному прошлому», когда эта аббревиатура внушала Западу страх. Этот шаг направлен и на внутреннего среднестатистического потребителя, у которого в голове та же каша из царских и советских скреп.

Во-вторых, усилением милитаризации РФ может стать повальное облачение руководства страны в форму. Этой идеей 19 ноября разразился скандальный Виталий Милонов, аргументировавший предложение тем, что помимо силовиков в мундиры уже нарядились подопечные Сергея Лаврова, работники РЖД, «Аэрофлота», «Почты России», а также отдельные подразделения Минприроды. Инициатива, не исключено, является лишь фантазией Милонова.

С другой стороны, именно таким политикам поручают вбросить что-нибудь скандальное в общество и посмотреть на реакцию. Тем более, что как сообщает RTVI, в коридорах власти активно обсуждают возможность облачить в кители и Путина, и правительство, и чиновников. Объяснение простое: россияне к армии относятся лучше, чем к госаппарату, а Путин в погонах спасет свои пикирующие рейтинги.

Такое переформатирование, не в последнюю очередь, потребовалось, поскольку уже покойный начальник управления облажался. Впрочем, как и его предшественник.

Именно при Сергуне, напомним, проходила активная фаза вероятного вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Москва сделала ставку на Дональда Трампа, уповая на то, что тот одолеет американскую государственную систему и санкционный кошмар РФ окончится. Не одолел. Стало хуже. В общем, понятно, почему Сергуна «ушли». Но и пришедший ему на смену Коробов не смог исправить ситуацию.

Напротив, под его началом управление опозорилось сразу на нескольких уровнях и в нескольких странах: Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Австрии и т.д. Да и на прошедших промежуточных выборах в США присутствие россиян ощущалось далеко не так сильно, как двумя годами ранее. Правда, это может быть в первую очередь заслугой американских правоохранителей, сделавших выводы и серьезно нарастивших мышцы на костях.

В любом случае, Коробов напортачил – опорочил имя ГРУ, а потому ушел в утиль. Что еще хуже: мир не только не боится российских шпионов, но открыто насмехается над российской военной разведкой. Поэтому нужно не просто восстановить старое название – и, как предусматривают правила бюрократии в подобных случаях, устроить чистку в конторе – но и символически вернуться к истокам.

На этом пути Кремль итерация за итерацией подходит к эпохе и особе Николая I, чья судьба все сильнее походит на прототип путинской. Как и российский император Путин пришел к власти в неспокойные времена на место, от которого отрекались – Константин I и Борис Ельцин.

К тому же восхождение Николая I сопровождалось восстанием декабристов, а Путин не один год пугает россиян цветными революциями, да и сам боится Майдана. Оба правителя с каждым годом все сильнее давили любые проявления либерализации, превращая это слово в ругательство. И Николай I, к слову, одел в мундиры едва ли не каждого в России.

В ситуации с ГРУ тоже явственно просматривается тождество подходов Путина и Николая. Раз ГРУ выставило себя на посмешище, значит, весь российский госаппарат выставил себя на посмешище. Логика здесь все та же: Россия должна наводить страх, а там, где звучит смех, его нет.

Путин закручивает гайки, как это делал Николай I. И также воюет со всем миром, несмотря на аналогичное военно-техническое отставание. У российского императора тоже был свой «крымнаш» – Крымская война, кстати, проигранная, до конца которой Николай не дожил. Кремлю также следовало бы это учесть, но…Машина уже заработала.

И интенсификация от дрейфа к движению на всех парусах состоялась год назад – перед «выборами» президента. 1 ноября в Москве состоялся ХХI Всемирный русский народный собор, участники которого проецировали правление Николая I на нынешнюю Россию с целью консолидации всех россиян. Отчасти на выборах это сработало. Но затем начался прогнозируемый спад популярности и рейтинга лично Путина.

Холодильник планомерно вытесняет телевизор. Например, согласно соцопросу Института социологии РАН, уже 51% россиян убеждены, что власть должна заботиться о населении, а не о великодержавности и военной мощи. Хотя еще в 2014 году 67% респондентов называли ключевой ценностью именно величие государства.

И это не все. Буквально как насмешка над Кремлем одновременно с новостью о смерти Коробова появились результаты другого социсследования – «Левада-Центра». Согласно их опросу, 61% россиян считают, что именно Путин ответственен за все проблемы страны. Еще 22% говорят, что в некоторой мере несет ответственность. И это максимальный показатель за все время исследований. Снова привет от Николая Павловича – тот тоже был любим… какое-то время.

Снова забить холодильник продуктами руководство РФ уже не сможет. На это нет средств, а те, которые еще остались, активно выводятся за рубеж. нынешний лидер России увеличивает дозу патриотизма и идеологического гротеска и цементирует государственную власть по примеру Николая I. И будь что будет.

Что стало с Николаем, известно: фатально простыл, принимая парад (хотя злые языки утверждают, что просто спился от безнадеги). Вопрос теперь в том, будет ли Путин до конца копировать жизненный путь российского императора.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»