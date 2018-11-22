Большинство россиян считают Путина виновником всех бед в стране

Проведенный в России социологический опрос выявил, что большинство россиян считают Путин лично ответственным за все беды которые постигли страну за годы его правления.

Большинство российских избирателей считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы их страны, однако он остается лидером президентского рейтинга, свидетельствует опрос «Левада-центра», проведенный 18-24 октября.

61% респондентов считают, что президент в полной мере несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления.

Еще 22% опрошенных считают, что он ответственен «в некоторой мере».

10% полагают, что Путин «все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников», а 6% – что он «все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств».

2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом если бы выборы президента Российской Федерации состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 56% тех, кто планирует голосовать (40% ото всех избирателей сами назвали его как своего фаворита).

Не стали бы голосовать на выборах президента РФ 23% опрошенных.

А 29% из тех, кто пошел бы на участки, не знают, за кого голосовать (21% от общего количества опрошенных).

Опрос проводили на дому у респондента методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

«Левада-центр»