Представителем Украины на переговорах в Минске назначен Марчук

Марчук сменил в этой роли второго президента Украины Кучму, который ранее завершил свою работу в рамках ТКГ.

Представителем Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стал Евгений Марчук, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

«Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике Минских переговоров и жестко отстаивать национальные интересы Украины», – написала она.

Президент П. Порошенко призначив Євгена Кириловича Марчук Yevgenij Marchuk представником України в ТКГ. Євгеній… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 22 листопад 2018 р.

Геращенко добавила, что сегодня пройдет первое заседание ТКГ после «выборов» на оккупированном Донбассе.

«Украинская сторона сегодня в ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения Минских соглашений. И будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти «парламенты» и «правительства», которые официально не признала даже сама РФ», – написала она.

ВАЖЛИВО. Сьогодні — перша , після проведення Росією псевдовиборів на окупованому нею Донбасі, зустріч в форматі мінських… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 22 листопад 2018 р.

По словам Геращенко, на сегодняшнем заседании украинская сторона будет требовать создания пятой группы – по границе. «Именно через 400 километров неконтролируемой границы и заходят колонны российской военной техники», – подчеркнула первый вице-спикер.

Она также добавила, что планируется обсудить вопросы безопасности, в частности – разминирование территории, а также обмен заложниками.

Позже, слова Геращенко подтвердила пресс-служба Администрации президента.

21 ноября Порошенко подписал распоряжение №210/2018, которым уполномочил Марчука представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Марчук будет осуществлять деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах.

Распоряжением также увольняется от исполнения обязанностей второй президент Украины Леонид Кучма.

Марчук – бывший глава СБУ, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии.

Напомним, 5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор два-три раза в месяц проходят заседания ТКГ по их выполнению.

В октябре переговоры зашли в тупик из-за позиции России, которая отказывается отменить назначенные на 11 ноября «выборы» на неконтролируемых украинской властью территориях Донецкой и Луганской областей. Также без продвижения остается вопрос обмена заложниками.

2 октября 2018 года экс-президент Украины Леонид Кучма завершил работу в ТКГ. Он говорил, что представителем Украины на переговорах вместо него может стать советник президента, бывший первый замминистра иностранных дел Руслан Демченко.

«Украинско-Российское обозрение»