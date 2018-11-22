Майдан навсегда изменил мою жизнь, – Бабченко

Ты так ничего и не понял, дружище. Я только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство.

Сказать, что Майдан изменил мою жизнь – это ничего не сказать. Круче человеческую жизнь может изменить только уже непосредственно смерть, но у меня пока еще не судьба, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Ни дня, ни минуты, ни секунды никогда ни о чем не жалел.

Одни из лучших дней моей жизни.

Сказать, что Майдан изменил мою жизнь — это ничего не сказать. Круче человеческую жизнь может изменить только уже… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 21 листопад 2018 р.

Украине удалось то, что не удалось еще ни одной стране. Ни одной! Все страны Восточной Европы и те из Западной, что попали под имперскую пяту, смогли вырваться из-под ней только тогда, когда начинала разваливаться сама империя. Польша, ГДР, Финляндия, страны Балтии, Кавказ – все они вырывались только тогда, когда империя становилась слабой.

Украина единственная, кто вырвалась из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу. Единственные в Европе. Единственные в мире.

Никто. Не смог. Сделать. То. Что смогли. Мы.

В те дни в том месте собралось невероятное сообщество совершенно уникальных людей на планете. Это были лучшие люди, которых я встречал в своей жизни. Не за колбасу. За свободу. За достоинство.

Люди готовы были умирать за свое человеческое достоинство. И умирали. И победили.

И когда после этого я сталкиваюсь с очередным пароксизмом меншевартости, меня перекособочивает, как ногтем по стеклу.

Еще раз: Никто. В мире. Не смог. Сделать. Того. Что смогли. Мы.

А не жалеешь? Ведь мог бы сейчас относительно нормально и сытно существовать…

Ты так ничего и не понял, дружище. Я был рожден рабом. В Империи. И всю жизнь был рабом.

И только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство.

И рабом я больше никогда уже не буду.

А теперь иди. Нам больше не о чем разговаривать.

Как замечательно сказал кто-то вчера в ленте – я не смогу объяснить тебе смысл революции достоинства, если ты не понимаешь, что такое достоинство.

За два месяца, проведенные мной на Майдане, я готов отдать еще пять лет страха, травли, прессинга, беженства, расстрелов, бункеров и спецопераций.

Плевать. Я уже победил.

Я тогда уже победил.

Все.

Аркадий Бабченко, Facebook