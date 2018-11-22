Старые вводные. Россия ищет оправдания войне в Афганистане

Война была бессмысленна. Война была преступна. Война была проиграна.

Тогда, в 1989 году, это было понятно многим из тех, кто давал себе труд задумываться о советской истории, а многонациональный советский народ в ту пору прямо-таки поражал мир своей сообразительностью. Во главе с руководством, которое последовательно осуждало ошибки и злодеяния, совершенные при прежних вождях, первых секретарях и генсеках. Как во внутренних, так и в международных делах, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Это было время осознания всего того, что мы натворили в ХХ веке, и Афган не явился исключением. В принятом на II Съезде народных депутатов СССР постановлении «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года» декларировалось, что оккупация соседнего государства заслуживает политического и морального порицания.

Разумеется, имелись и несогласные, и безногий инвалид на предыдущем Съезде крыл с трибуны вернувшегося из ссылки академика, который в Горький угодил ради того, чтобы этот несчастный мальчик ходил по жизни без костылей. Но в общем и целом отношение к афганской войне было сугубо отрицательным.

Тому имелось как минимум две причины. Во-первых, политика гласности, благодаря которой люди получили возможность самостоятельно оценивать происходившее со страной в далеком и недалеком прошлом. Во-вторых, общественные настроения, в которых преобладало желание покончить наконец с холодной войной.

Вывод войск из Афганистана, завершившийся в феврале 1989-го, был созвучен этим настроениям, так что все выглядело естественно и логично. Ушли, исправляя ошибку, и одобрили постановление, взяв на себя вину. Прослеживалась некая последовательность действий.

Логика и последовательность прослеживаются и теперь. Ну и символика заодно. После того как в нижней нашей палате на ура прошел проект документа о пересмотре политических и моральных оценок афганской войны.

Основной докладчик, депутат от КПРФ Николай Харитонов сперва зачитал постановление горбачевского съезда, задавшись риторическим вопросом: «Есть ли кто-либо в этой аудитории, кто считает так же?» Таковых не нашлось, и коммунист стал перечислять доводы в поддержку нового декрета о вторжении в соседнюю страну.

Выяснилось, что, «во-первых, мы являемся правопреемниками СССР; во-вторых, ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории Российской Федерации и сегодня», а это непорядок; в-третьих, решение о вводе войск в Афганистан принималось, вообразите себе, «в полном соответствии с нормами международного права». В том числе «согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан».

Вишенкой на торте — намерение проголосовать за документ в канун 30-летия вывода войск, 15 февраля 2019 года. Взять реванш за то, что потерпели досадное поражение.

Все это, повторюсь, логично, последовательно и даже неизбежно. В эпоху тотального реванша, когда российская власть пытается переиграть проигранные советской властью сражения, Харитонов со своим Афганистаном и к месту, и ко времени. Холодная война уже полыхает.

В Грузию уже входили, отобрав у Саакашвили Южную Осетию с Абхазией. Украину оккупировали, творчески переосмыслив и Будапештское соглашение, и Договор о дружбе с Киевом, — отчего бы сейчас и не вспомнить, как свято соблюдали в 1979 году Устав ООН и договоренности с афганцами? Бесстыдство как политическая методика, отраженная в различных постановлениях и указах, которые принимаются в Думе, в Совете Федерации, в Кремле, — это характерная черта путинской России.

Тому имеются опять-таки как минимум две причины. Неразрывными узами соединенная с имперским маразмом внутренняя и внешняя политика. Общественные настроения, в которых проглядывают и сталинизм, и застой — причудливая смесь великодержавного чванства, глумления, зависти, страхов, замороченности, злости, растерянности, равнодушия к чужой боли.

На гостелеканалах давно уже сказано, что и чехов мы правильно давили, и венгров, и если бы не увязли в афганских песках, то там стояли бы корабли Шестого американского флота. Вот и до Кабула руки снова дотянулись.

Тем не менее афганская война была бессмысленна. Война была преступна. Война была проиграна. И еще это была предательская война. Предательским было решение ввести войска в суверенную страну, грубо нарушившее международные нормы цивилизованного поведения. Предательским было убийство «товарища Амина» со всеми его домочадцами и охраной, и советским врачом.

Предательство по отношению к «братскому афганскому народу», чьи потери исчисляются миллионом погибших, обернулось предательством народа советского, молодых наших солдат-срочников и профессиональных военных, отправленных на убой. Горем их матерей и отцов, жен и детей.

Нечто подобное, порой до степени неразличимости, происходит и ныне. А завтра, если верить в цикличность истории, люди проклянут и власть теперешнюю, и войны, которые она ведет, и в постановлении грядущей Думы вновь запечатлеется наш кромешный стыд и национальный позор.

Однако послезавтра ветер переменится, обозначатся заморозки на почве, и депутат Харитонов, или как там его будут звать, уверенной походкой выйдет к микрофону и, срывая аплодисменты, зачитает оправдательный вердикт. К 50-й годовщине вторжения куда-нибудь туда, откуда десяткам тысяч нет возврата.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»