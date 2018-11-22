Украина, как пример для Великобритании

Как страна, ассоциирующаяся с действующим конфликтом с Россией, Украина может и не выглядит для Великобритании как пример для подражания. А зря!

По всем дебатами, шумом и отставками вокруг принятия проекта документа о выходе Великобритании из ЕС не стоит забывать, что будущее торгового двустороннего соглашения еще не решили. Об этом подробно договорятся после того, как Великобритания выйдет из ЕС 29 апреля 2019, пишут на страница «The Conversation» профессор по международному бизнесу, Бирмингемский университет Первес Н. Гаури и профессор международного бизнеса, Университет Ноттингем Трент Урсула Ф. Отт, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Как это будет выглядеть, во многом будет зависеть от дискуссии и того, сможет ли Тереза ​​Мэй все же придерживаться обещаний, данных в Белой книге – государственном видении Brexitа в феврале 2017 года. Речь шла в том числе о выходе из единого рынка и таможенного союза, подписание торгового соглашения, что положит конец свободному передвижению людей и устранения Великобритании из юрисдикции Европейского суда.

Brexit

С тех пор стало понятно, что Brexit таки возможен, начались сравнения Великобритании с рядом других стран, имеющих близкие рабочие отношения с ЕС. Пример Норвегии, Швейцарии, Канады или жесткое следование только правилам ВТО могло бы стать наиболее приемлемой для Brexitа опцией. Но есть еще один пример, который как следует не обсуждали: Украина.

Как страна, которая ассоциируется с действующим конфликтом с Россией, Украина может и не выглядеть как нечто такое, что Великобритания захочет подражать. Тем не менее, стиль украинских отношений с ЕС отражает задачи премьер-министра Великобритании, указанные в ее Белой книге. И если многие положения оттуда и не вошло в соглашение о Brexit, они могут сформировать часть будущей торговому соглашению, Великобритании еще предстоит выработать с ЕС.

Согласно нашим исследованиям, вариант соглашения Украины + целесообразно и может реализовать:

– конец действия европейского законодательства в Великобритании;

– конец свободному передвижению людей;

– доступ к единому рынку ЕС;

– возможность заключать собственные торговые соглашения с другими странами;

– сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и защиты.

Украинское соглашение

Украина, как и Канада, имеет соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (УВЗСТ). Это дает стране преференциальный доступ к европейскому рынку с количеством более чем 500 млн. потребителей. Соглашение Украина-ЕС устраняет более 98% торговых пошлин для обеих сторон.

УВЗСТ реализуется процессом юридической корректировки законов, регулирующих финансовые, телекоммуникационные, почтовые, курьерские и международные морские услуги. Если Великобритания имела бы была что-то подобное, это бы смягчило ключевой торговый барьер для наиболее важного сектора услуг страны.

Положение о свободном перемещении капитала в УВЗСТ также содержит стандартные гарантии обеспечения стабильности финансовых систем обеих сторон. Более того, имеют место урегулирования споров и механизмы медиации, и комиссия может давать свои рекомендации Совету ассоциации – органу, созданному для контроля над сотрудничеством Украина-ЕС, в случае возникновения противоречий или последующих предложений для улучшения работы. К тому же, ЕС поддерживает Украину в рамках программы финансовой и технической помощи, что особенно способствует малому и среднему бизнесу.

Существует безвизовый режим между Украиной и большинством стран-членов ЕС, но без права свободного передвижения людей, что ограничивает миграцию украинских граждан. Им разрешено путешествовать до 90 дней в 180-дневный период, отведенный на туризм, бизнес или визиты к друзьям и родственникам. Что-то подобное помогло бы Великобритании достичь одной из ее главных целей «контроля за границами».

Договоренность Украины + может быть целесообразной для Великобритании и по некоторым безопасностным моментам, так же как и по предотвращению трансграничной преступности и сотрудничества с террористами. Соглашение Украина-ЕС предусматривает взаимодействие в защите, военных аспектах и ​​обеспечении политической стабильности, что может быть хорошим примером для договоренностей между ЕС и Великобританией. Потенциал последней в сфере безопасности и обороны является тем, с чем ЕС хочет иметь тесную связь. Обеспечение политической стабильности на островной Ирландии, конечно же, потребует особых мер в случае с соглашением между Великобританией и ЕС.

УВЗСТ – это значительно больше, чем классическое соглашение о свободной торговле. Это открывает рынки путем постепенного снятия таможенных пошлин и ограничений на услуги и государственные закупки. Это также обеспечивает справедливые соревнования между европейскими и украинскими компаниями путем соблюдения прав работников и экологических стандартов, так же как и через уважение к правам интеллектуальной собственности и законодательства в сфере конкуренции.

Что касается законов, то УВЗСТ закладывает основу для постепенного согласования украинских норм и стандартов безопасности пищевых продуктов и технического их регулирования с ЕС. Учитывая то, что Великобритания уже имеет эти нормы, однако хочет уменьшить влияние ЕС на свои законы, этот вопрос может оставаться открытым в ходе переговоров в рамках договоренности Украины +.

Как следствие, Украина + может стать той сделкой, которую и ищет Мэй – без надзора Европейского суда, торговые договоренности, не включающие свободное передвижение людей, возможность заключать договора с другими странами и сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Все это помогло бы реализации большинства задач Мэй и нашло бы отклик у разных фракций ее партии.

Первес Н. Гаури, Урсула Ф. Отт, «The Conversation»