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Зона "русского мира"

«В США неадекватны, а Додон ни в чем не виноват». Цимбалюк о «зазеркальных» высказываниях Лавров

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
22 ноября 2018

Глава российского внешнеполитического ведомств Лавров озвучил тезисы российской пропаганды. В своей речи он похвалил Трампа, но обвинил США в срыве Минских соглашений…

Лавров нашел новых виновных в российской оккупации Донбасса, объявил Трампа хорошим, а всех остальных американцев плохими. Тем временем Додон показал как президенту Украины сорвать аплодисменты в Госдуме, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время, в ответ на агрессивную политику России, после Майдан Украина и США расширили и углубили взаимное сотрудничество. Но об этом в речи Лаврова ни намека…

Вторит ему и президент Молдовы Игорь Додон. Он полностью в «фарватере» российской политики…

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Игорь Додон, Молдова, НАТО, Россия, Сергей Лавров, Украина

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