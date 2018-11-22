Война на Азовском море: украинские морские «Кентары» против российских сил на море

Азовское море по прежнему остается горячей точкой на фронте гибридной российско-украинской войны.

Хотя на сегодня фактически россиянами приостановлена практика остановки судов, которые идут в Бердянск и Мариуполь – последние сообщения датированы 21 октября, тем не менее напряженность на Азове витает в воздухе, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

На последний по времени арест рыболовного катера в акватории Ейска с уловом в 240 кг рыбы МИД Украины отреагировал весьма вяло по одной простой причине – контрабандист вышел из оккупированного Россией Новоазовска, и такое показательное задержание условно «украинского» судна должно показать международному сообществу, что якобы РФ признает территориальную целостность Украины. Что явно не так. Особенно на фоне резкого усиления и так не самой слабой морской группировки на Азовском море. Причем российское командование судорожно стягивает сюда силы с других участков границы.

Так, из оккупированного Севастополя в Керчь переброшен пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 22460 «Аметист» (вооружение – одна 30-мм артустановка АК-630М, два 12,7-мм пулемета). Сюда же в октябре с Кольского полуострова по внутренним рекам в Азовское море пришли два корабля проекта 10410 «Сыктывкар» и «Кизляр» (вооружение каждого – одна 76-мм артустановка АК-176М, одна 30-мм артустановка АК-630М и два ПЗРК «Игла»). А в начале ноября из Ярославля в Азов по рекам доставлены два только что построенных пограничных катера проекта 1496М1 «Ламантин» (вооружение – два 12,7-мм пулемета).

И это все для усиления двух отрядов кораблей Береговой охраны РФ – в Темрюке (два ПСКР проекта 14230, судно обеспечения «Ханты-Мансийск» проекта 16900А, четыре пограничных патрульных судна и пять пограничных сторожевых катеров) и Таганроге (12 погранкатеров, два патрульных катера на воздушной подушке, девять малых катеров).

Не сидит сложа руки и Украина, хотя наши возможности значительно уступают вражеским. Наконец-то удалось довести до ума вооружение малых бронированных катеров, а это касается прежде всего управляемых противотанковых ракет «Барьер-В». Как сообщили военные моряки ВСУ, экипаж МБАК «Кременчуг» 19 ноября в Азовском море вблизи Бердянской косы провел боевые стрельбы с использованием управляемых ракет.

Напомним, что «Лубны» и «Кременчуг» типа «Гюрза-М», переброшенные сушей в Бердянск 8 сентября, составляют основу нашей группировки на Азовском море. Однако они были ограниченно боеспособные, так как на тот момент не была отработана система стабилизации применения управляемых ракет. Сейчас эта проблема решена, и экипаж получил возможность гарантированно поражать корабль противника на дальности до 5 км, в то время как основная артустановка российских судов работает на дальности только 4 км.

Конечно, мореходность наших МБАКов оставляет желать лучшего, но чисто гипотетический сценарий вооруженного столкновения просчитывается исключительно при досмотре либо конвоировании торговых судов. То есть явно не в ходе скоростного встречного боя, где именно важна мореходность.

При этом стоит сказать, что, имея такое серьезное превосходство в силах, вариант вооруженного столкновения с применением артиллерии и (или) крупнокалиберных пулеметов выгоден исключительно для Кремля. Такое развитие событий создает широкий круг возможностей для полной блокады судоходства в Мариуполь и Бердянск, причем исключительно в рамках морского права. Именно поэтому россияне постоянно провоцируют наших моряков на открытие огня.

С нашей же стороны пока происходит усиление в рамках тех возможностей, которые есть у страны. Так, до конца года планируют создать военно-морскую базу в Бердянске.

В Одессу 19 ноября для проведения ходовых и государственных испытаний своим ходом из Киева прибыли два новейших десантно-штурмовых катера типа «Кентавр-ЛК». Эти боевые корабли планируется впоследствии также перебросить на Азов.

«Кентавры» несколько другого класса, чем «Гюрза», однако благодаря двум водометным двигателям производства новозеландской компании Hamilton Jet 24-метровые катера могут развивать скорость до 50 узлов. Серьезным является и вооружение – это две 80-мм реактивные системы залпового огня (которые вполне могут накрывать цели как на земле, так и на море на дальностях в 6-7 км), а также два боевых модуля с 12,7-мм пулеметами и 40-мм гранатометами.

Еще одной изюминкой проекта является твердотельная радиолокационная станция DRS4D-NXT, которая позволяет сопровождать одновременно до 100 целей. Кроме этого, есть спутниковый терминал Iridium Pilot, который позволяет одновременно иметь до трех независимых линий связи и обеспечивает постоянное подключение к сети передачи данных со скоростью до 134 кбит/сек. То есть корабль может выступить неким «вожаком» «волчьей стаи» из нескольких «Гюрз». Однако основное его предназначение – высадка морского десанта: а тут их возможности тоже весьма неплохи – каждый катер может перевозить до 32 морских пехотинцев с вооружением. Интересно, что обоими «Кентаврами» командуют недавние выпускники Одесского института военно-морских сил.

Говоря о морской угрозе, отметим также, что пока наша промышленность не может обеспечить флот противоминными кораблями. Притом что именно минная угроза для такого относительного мелкого моря, как Азовское, является одной из наиболее опасных – как для гражданского судоходства, так и для военно-морской группировки. По всей видимости, понимая эту опасность, по некоторым данным, наше военно-морское руководство ведет активные переговоры с западными союзниками по скорейшему решению этой проблемы.

В целом же стоит отметить, что, несмотря на некоторое затишье, в очень скором времени – до начала штормового сезона – может произойти обострение, связанное прежде всего с вооруженной провокацией со стороны россиян с совершенно непредсказуемыми последствиями. Иначе овчинка выделки не стоит, и вряд ли тогда стоило российским адмиралам тянуть через всю страну столько кораблей и катеров в Азов.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»