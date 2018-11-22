МЧС России доставило на Донбасс 83-й «гумконвой»

По утверждению МЧС России в грузовиках находится более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов.

На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл очередной так называемый «гуманитарный конвой» из России, сообщается на сайте МЧС РФ.

«Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будут распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения», – говорится в сообщении.

В российском МЧС утверждают, что все автомобили колонны прошли проверку представителями таможенных и пограничных служб.

Также сообщается, что в грузовиках находится более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов.

Напомним, в октябре ОБСЕ зафиксировала в российском «гумконвое» военные машины.

МЧС России