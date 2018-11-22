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Новости

«Газпром» собирается поставлять газ в Европу через «Турецкий поток»

«КоммерсантЪ»
22 ноября 2018

Россия намерена пустить часть своего транзита газа в обход украинской ГТС, через Турцию, Болгарию, Венгрию и Словакию по новому газопроводу «Турецкий поток».

Российский газовый монополист «Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке «Турецкого потока» – через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщает российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

Материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season). Эта процедура предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и необходима для строительства новых газопроводов.

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Так, по данным издания, в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию – с 2021-го, в Словакию – во второй половине 2022 года. «Булгартрансгаз» в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию.

Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Напомним, «Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

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Ранее президент РФ Владимир Путин также говорил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.

19 ноября Россия завершила строительство подводной части газопровода – двух ниток общей протяженностью 1820 км, которые проходят по дну Черного моря из РФ в Турцию.

«КоммерсантЪ»

Tags: газ, Россия, Турция, Украина

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