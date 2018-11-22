«Газпром» собирается поставлять газ в Европу через «Турецкий поток»

Россия намерена пустить часть своего транзита газа в обход украинской ГТС, через Турцию, Болгарию, Венгрию и Словакию по новому газопроводу «Турецкий поток».

Российский газовый монополист «Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке «Турецкого потока» – через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщает российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

Материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season). Эта процедура предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и необходима для строительства новых газопроводов.

Так, по данным издания, в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию – с 2021-го, в Словакию – во второй половине 2022 года. «Булгартрансгаз» в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию.

Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Напомним, «Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Ранее президент РФ Владимир Путин также говорил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.

19 ноября Россия завершила строительство подводной части газопровода – двух ниток общей протяженностью 1820 км, которые проходят по дну Черного моря из РФ в Турцию.

«КоммерсантЪ»