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Новости

В России умер начальник ГРУ

РИА «Новости»
22 ноября 2018

Генерал-полковник Коробов скончался на 63-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщают в Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

На 63-м году жизни скончался начальник главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов.

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В сообщении оборонного ведомства сказано, что Коробов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Напомним, в последнее время произошло несколько громких провалов российской военной разведки в США, Великобритании, Нидерландах и Черногории.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

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Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о сбивании малайзийского «Боинга» в Украине в 2014 году.

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Кибератаки пытались совершить сотрудники ГРУ, названы их имена: Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков. 13 апреля они были высланы из Нидерландов.

Предыдущий начальник ГРУ РФ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года, по официальной версии, от сердечного приступа.

РИА «Новости»

Tags: ГРУ, Игорь Коробов, Минобороны РФ, Россия

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