Украина может получить томос об автокефалии церкви в ближайшие недели

Решение о предоставление томоса может быть принято на ближайшем заседание Синода Константинопольского патриархата.

Автокефальная Церковь в Украине появится через несколько недель, а томос можно ожидать уже через несколько дней, сообщает «Украинская Правда».

«Решение о предоставлении томоса Украинской Церкви формально будет решением Синода Вселенского патриархата. Ближайшее его заседания запланировано уже на следующую неделю – 27-29 ноября», – говорится в статье.

На том заседании, согласно официальному заявлению Варфоломея, будет назначена на декабрь дата проведения объединительного Собора в Украине.

«Поскольку до декабря других заседаний Синода Константинопольского патриархата не запланировано, а томос должны предоставить до декабрьского Собора в Киеве, то наиболее вероятно, что томос Украинской Церкви предоставят уже на следующей неделе», – говорится в статье.

Точная дата Собора пока неизвестна.

«Но уже можно сказать точно, что до конца 2018 года эпопея под названием «Томос для Украины» закончиться», – говорится в статье.

«Украинская Правда»