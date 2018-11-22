Россия против цивилизации. Уровни изоляции Кремля и страны

Кремль в ответ на свою агрессивную политику оказался в глубокой мировой изоляции, превратившись в настоящую страну-изгоя.

В результате проведения своей агрессивной политики, выразившейся в оккупации украинского Крыма и части Донбасса, в развязанной против соседней страны гибридной войны, вмешательство в выборные процессы ряда стран, в первую очередь США и другие действия – Россия все глубже погружается в мировую изоляцию, становясь все более и более токсичной страной с которой опасно иметь дело. Алексей Макаркин в Telegram-канале «Bunin & Co» проанализировал детали уровней изоляции Кремля и России.

Изоляция России в современном мире происходит на нескольких уровнях:

1. Персональный – санкции против конкретных должностных лиц и бизнесменов, общение с которыми становится токсичным. При этом американцы готовы приостанавливать санкции в отношении только тех персоналий, диалог с которыми им в данный момент соответствует интересам США (например, Рогозин в контексте совместных проектов с НАСА, которые пока продолжаются).

2. Финансово-экономический – секторальные и корпоративные санкции, резко ограничивающие возможность финансирования российских компаний. Они наносят удар как по текущим проектам (приватизация «Роснефти», где пока не удалось найти стратегического инвестора; крайняя осторожность китайских банков в отношениях с российскими компаниями, топ-менеджеры которых попали под санкции), так и по развитию в будущем, так как отсекают Россию от новых технологий.

3. Международный – он проявился на этой неделе, когда российский кандидат на пост главы Интерпола был заблокирован посредством жесткой аппаратной и медийной кампании с прямым участием американских сенаторов. А Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в конце июня проголосовала по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. А только что принято новое решение – о создании и финансировании специальной следственной комиссии, которая займется этим вопросом. Если раньше установление виновных было прерогативой Совбеза ООН, где у России есть право вето, то теперь у нее нет больше возможностей для блокировки.

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»