Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал о состояние здоровья Сенцова

Сак подчеркнул, что состояния здоровья украинского политузника Сенцова удовлетворительное после выход из голодовки.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщают «Крым.Реалии» ссылаясь на «ТАСС».

«Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки», – заявил Сак.

В конце октября адвокат Сенцова Дмитрия Динзе говорил, что будет договариваться о поездке к Сенцову «недели через две» и что состояние политзаключенного «понемножку стабилизируется».

Напомним, Сенцов и еще один крымский активист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению «в организации терактов на полуострове». В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая Сенцов объявил голодовку и держал ее 145 дней. 1 ноября Сенцов написал в письме правозащитнику Николаю Щуру, что «выжил» и его анализы улучшились. Представители ФСИН заявляли, что украинец вернулся на обычное питание фактически со второго дня после прекращения голодовки.

«Крым.Реалии»