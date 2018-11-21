В России под Воронежем рухнул автомобильный мост

В Воронежской области произошло обрушении автомобильного моста. В результате пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области стало превышение допустимой нагрузки, сообщили агентству «ТАСС» в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета моста, после чего находящиеся на мосту транспортные средства упали в реку», – сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, около 16:00 мск у села Братки Терновского района на 20-м км автодороги «Курск – Борисоглебск – Терновка» два груженых «КамАЗа» осуществляли движение по мосту, на котором проводились ремонтные работы. «На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия», – уточнили в ведомстве.

Как сообщили «ТАСС» в пресс-службе правительства Воронежской области, происшествие не повлияло на жизнеобеспечение района.

«Губернатор Воронежской области Александр Гусев держит ситуацию под контролем, на место по его поручению выехал заместитель губернатора, все соответствующие службы, которые проводят оценку ситуации, оценку ущерба. Происшествие не повлияло на транспортное сообщение в районе, на обеспечение продовольствием населенных пунктов. Правительство области примет все меры для того, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе областной прокуратуры «ТАСС» сказали, что в связи с инцидентом уже проводится проверка, которая позволит установить причину произошедшего.

При обрушении пролета длиной 120 м пострадали шесть человек. По данным медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней степени тяжести. Работы проводила тамбовская организация «Мостострой».

«ТАСС»