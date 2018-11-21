В России возбудили уголовное дело в связи с самоубийством девочки в Смоленской области

Следователи проверяют версию о психологическом давлении со стороны одноклассников, а также – было ли оказано давление на мать школьницы.

В городе Сафоново Смоленской области 18 октября в одной из многоэтажек нашли тело 14-летней девочки. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, сообщает «Настоящее Время».

По версии, которую озвучивала местная пресса, восьмиклассница предположительно написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором жаловалась на низкую зарплату ее матери – санитарки в местной больнице. В СМИ также утверждают, что о письме узнали в администрации больницы, вызвали мать девочки на разговор. Та дома якобы отругала дочь.

Сложное финансовое положение семьи подтверждают и в СК. Там сообщают, что мать с двумя дочерьми «пыталась найти поддержку у органов местной власти».

Кроме того, «Смоленская народная газета» писала, что в школе у девочки были проблемы: она имела инвалидность по зрению, за что ее дразнили одноклассники.

Следователи проверяют версию о психологическом давлении со стороны одноклассников, а также – было ли оказано давление на мать школьницы.

СК по Смоленской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать и поддерживать семьи в трудной жизненной ситуации.

«Настоящее Время»