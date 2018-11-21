России против Украины: куда ведет «Турецкий поток»?

Украине очень нужно найти союзника, способного затормозить или остановить этот процесс.

Очень незаметной в Украине прошла тема открытия морского участка Турецкого потока. На днях его открыли Путин и Эрдоган. С украинской стороны – никаких заявлений, никаких инициатив. Но убежден, – пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный: запуск Турецкого потока должен подтолкнуть Украину действовать решительно.

То, что обходные газопроводы – Северный и Турецкий потоки – рано или поздно будут запущены, сомнения уже нет. А значит Украина будет терять объемы прокачки газа через свою ГТС.

Что в этой ситуации можно сделать Украине? Найти союзника, способного затормозить или остановить этот процесс. Таким союзником сейчас могут быть только США. Экономическое сотрудничество с Америкой в ​​формировании энергетического рынка крайне необходимо и нам, и Европе.

Как это сотрудничество может выглядеть на конкретном примере? Я не исключаю, что одним из вариантов могла бы стать приватизация украинской ГТС мощной американской компанией. Чтобы сдерживать Россию и не дать Европе похоронить саму себя под давлением российских «сладких обещаний» дешевого газа с «потоков». Это прежде всего вопрос безопасности.

Дуже непомітною в Україні пройшла тема відкриття морської ділянки «Турецького потоку». Днями її відкрили Путін і… Опубліковано Романом Безсмертним Середа, 21 листопад 2018 р.

Украинская ГТС – кость в горле для России. Но она может быть такой только до поры до времени. Страны ЕС, которые подписали Энергетическую хартию и Третий энергетический пакет, сами же сегодня не выполняют принципиальных основ этих документов. Главное оттуда: добыча, транспортировка и реализация газа не могут находиться в одних руках. Впрочем, с введением «потоков» именно это и происходит. Европа сама позволяет захватить свой рынок не по правилам Энергетической хартии, а по правилам России.

Показательным примером, как надо действовать в этой ситуации, для меня является Литва. Прибалтийская страна наладила экономическое сотрудничество с США, получает оттуда газ через СПГ-терминалы. Газовый шантаж России эта небольшая страна остановила.

Украине крайне необходимы США как бизнес-партнеры в вопросе формирования национального рынка, влияния на Россию и на европейский рынок. Самостоятельно мы здесь ничего не сделаем. И уже вскоре можем оказаться в ситуации, когда наша ГТС не будет нужна даже нам самим. Она просто станет ржавой трубой на свалке истории.

Роман Бессмертный, Facebook