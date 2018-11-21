Почему Интерпол не возглавил российский генерал?

Несмотря на то, что роль президента Интерпола во многом носит символический характер, тем не менее выбор на эту должность представителя России был недопустим.

На пост главы Интерпола избрали Ким Чен Янга из Южной Кореи. Его избрали на конференции в Дубае. Ким Чен Ян поддержали 98 членов Генеральной ассамблеи Интерпола. Второй кандидат – российский генерал Александр Прокопчук – набрал 64 голоса, пишет на страницах «Настоящего Времени» Наталья Шагирова.

Выборы назначили после того, как предыдущий глава организации Менг Хонвей был арестован в Китае за получение взяток во времена, когда он был замминистра общественной безопасности этой страны.

У многих членов организации возможное назначение 56-летнего Прокопчука вызывало вопросы:

• Сенаторы США от обеих партий – и Демократической, и Республиканской – выступили против назначения Прокопчука главой Интерпола. «Российский генерал в Международной организации уголовной полиции – это «лиса в курятнике», говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола. Обращение подписали четыре сенатора: республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс.

• Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на это заявил, что реплики американских сенаторов против российского кандидата «равносильны вмешательству в выборы» главы организации.

• Литва пообещала выйти из Интерпола, если Прокопчук станет главой организации.

• Министр внутренних дел Украины тоже пообещал, что страна выйдет из организации в случае назначения Прокопчука.

• Американский адвокат Билл Браудер, которого Россия объявила в розыск по линии Интерпола, заявил, что находится в контакте с законодателями в США, ЕС и Великобритании – он пытается добиться приостановки деятельности России в организации.

Британская Times написала, что назначение Прокопчука (он родился в Украине, но сделал карьеру в России) будет означать «существенную победу Кремля». Газета напомнила, что в начале лета 2018 года парламент Британии и Конгресс США даже требовали ограничить доступ России к базе данных Интерпола из-за того, что российские власти пользуются инструментами международного розыска (так называемыми «красными уведомлениями») для преследования своих политических оппонентов.

«Красные уведомления» Интерпола – это база данных разыскиваемых Россией лиц. Если такой человек проходит паспортный контроль в аэропорту или на границе или просто задерживается при проверке документов, правила международного сотрудничества в области борьбы с преступностью требуют как минимум задержать его до прояснения обстоятельств – несмотря на то, что предъявленные ему на родине обвинения могут быть несостоятельными или политически мотивированными.

Москва ранее, в частности, пыталась объявить в международный розыск:

• Владимира Гусинского – Интерпол обнаружил политические мотивы в деле олигарха и отказал России,

• Бориса Березовского – адвокаты доказали, что олигарха также преследуют по политическим причинам,

• экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского,

• совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина,

• украинского премьера Юлию Тимошенко – 7 декабря 2004 года Интерпол объявил ее в розыск, но вскоре международная полиция удалила эту информацию с официального сайта,

• инвестора Билла Браудера, основного лоббиста «акта Магнитского» на Западе,

• соратника Михаила Саакашвили Гиви Таргамадзе – в марте 2013 года Москва обвинила его в подготовке массовых беспорядков в России, но через два месяца Интерпол отказал России в выдаче Таргамадзе,

• начиная с 2014 года Россия неоднократно пыталась объявить в международный розыск граждан Украины – главу МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, бизнесмена Игоря Коломойского, начальника управления государственной охраны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко,

• попал в базу Интерпола лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош: уже в 2016 году информацию о его международном розыске сняли с сайта Интерпола, а карточку удалили.

В то же время сама Россия не спешит выдавать людей, которые задерживаются на ее территории по ордерам других стран.

В сентябре 2018 года руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что в международном розыске только за преступления экстремистского и террористического характера находятся около 10 тысяч граждан стран СНГ. Одного из них недавно задержали в аэропорту Нижнего Новгорода – гражданина Узбекистана Руслана Бабаджанова, воевавшего в Донбассе на стороне сепаратистов.

На родине его обвиняют в участии в вооруженном конфликте за пределами государства, за это ему грозит заключение от 7 до 12 лет. Но 26 октября Бабаджанова выпустили из российского изолятора временного содержания, где он ожидал экстрадиции в Узбекистан. По его словам, избежать экстрадиции ему помогли российские депутаты и общественники.

Российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, известный также как Тайванчик, несколько лет подряд входил в список самых разыскиваемых преступников мира: он объявлен Интерполом в розыск с 2003 года. В его отношении действует «красное уведомление», которое подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира. В России Тохтахунов даже не скрывается – занимается бизнесом и благотворительностью в футбольном фонде.

Ситуацию для «Настоящего Времени» прокомментировал еще накануне выборов Алесь Михалевич.

Гражданин Беларуси Алесь Михалевич, кандидат в президенты Беларуси от оппозиции в 2010 году, тоже несколько раз задерживался по ордерам Интерпола. На родине в отношении него было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, но в 2012 году Михалевич добился того, чтобы вся информация о нем была удалена из файлов организации. Сейчас он помогает тем, кто как и он необоснованно оказался в международном розыске, по политическим мотивам.

– Это так важно, будет российский генерал главой Интерпола или нет?

– Я считаю, что, безусловно, есть символические вещи. И то, кто возглавляет Интерпол, – это тоже символика, это тоже важно. Сложно сказать, что лучше: когда Интерпол возглавляют китайцы или когда возглавляют представители России. Думаю, что в принципе для всего мирового демократического сообщества важно, чтобы Интерпол возглавлял человек из той страны, где все-таки есть демократия.

– Это все-таки только символический жест, или должность главы Интерпола может как-то повлиять на принятие решения о судьбе политических заключенных?

– Думаю, что минимально будет влиять. Но, например, руководитель Интерпола точно повлияет на время рассмотрения комиссией контроля файлов Интерпола, того, как долго человек находится в списке Интерпола. Думаю, что с назначением Прокопчука будет хуже работа правовой службы Интерпола. То есть какие-то изменения, пусть и минимальные, все равно будут.

– Сколько стоит для человека, попавшего под «красную карточку» Интерпола, если он политический беженец, выбраться из-под нее, как удалось это сделать вам? Что сейчас нужно сделать, чтобы не быть преследуемым Интерполом?

– Думаю, что для реальных беженцев, общественных деятелей, журналистов есть достаточное количество организаций, которые такие услуги оказывают бесплатно. А для других, например, для бизнесменов, такие услуги стоят от 4-5 тысяч евро и выше.

Наталья Шагирова, «Настоящее Время»