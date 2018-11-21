Беларусь и Казахстан отказались выпускать в прокат российский фильм «Крымский мост»

Ближайшие союзники России отказались от нового российского пропагандистского «шедевра» режиссера Кеосаяна и пропагандистки Симоньян.

Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» вышел в российский прокат в ноябре. Картина Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна получила 100 млн рублей от Фонда кино (весь бюджет оценивают в 300 миллионов рублей) и масштабный пиар федеральных каналов, пишет редакция раздела «Культура» телеканала «Настоящее Время».

Согласно пресс-релизу на сайте кинокомпании, фильм рассказывает о любовном треугольнике между «молодым и дерзким» строителем Крымского моста Димой, студенткой-археологом Варей и московским пиарщиком.

Фильм покажут во всех кинотеатрах России. Правда, зрители Беларуси и Казахстана, где фильм также рекламировали, не увидят романтическую комедию.

Беларусь. «Не заинтересовались фильмом»

Дистрибуцией фильма занимается компания «Централ Партнершип». В ее официальном представительстве в Минске – ЗАО «БелИнФильм» сообщили, что «Крымский мост» не вызвал интереса ни у частных, ни у государственных кинотеатров.

Представитель ЗАО «БелИнФильм» в комментарии «TUT.BY» рассказал, что прокат картины обсуждался, и кинотеатры получили версию для просмотра. Трейлеры картины показывали в минских кинотеатрах, но в итоге «столичные кинотеатры – как государственные, так и частные – не заинтересовались фильмом».

Казахстан. «В это время было много своих премьер»

В Казахстане «Крымский мост» планировали показать на большом экране, в интернете были опубликованы анонсы фильма. Но казахстанский зритель его также не увидел. Дистрибьюторы говорят, что причина – в сюжетной непривлекательности картины.

Представители «Централ Партнершип» рассказали «Радио Азаттык», что от местных кинопрокатчиков поступило очень мало заявок. По его словам, казахстанские прокатчики ориентируются на российский кинорынок, но в это время было много и своих премьер. «Я помню, мы еще в Питере уточняли, спрашивали у всех, но [зрители] вставали и уходили, к сожалению».

«Настоящее Время»