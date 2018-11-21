Пригожин расширяет свое влияние в Африке. Расследование «Bloomberg»

Пригожин далеко не единственный из пула близких к Кремлю олигархов, чей интерес распространяется на африканский континент.

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин стремится распространить российское влияние на Африку, утверждает агентство «Bloomberg» в своем расследовании. Собеседники агентства рассказали, что структуры, связанные с Пригожиным, работают уже в десяти африканских странах, пишут на страницах издания Генри Мейер, Илья Архипов и Айна Рахагалала.​

Где работают люди «повара Путина»

• Наиболее часто в связи с именем Пригожина в последнее время упоминается Центральноафриканская Республика, где официально присутствуют и российские военные. Именно в этой стране убили троих российских журналистов, которые расследовали предполагаемую деятельность частных военных компаний, за которыми, как утверждается, стоит Пригожин. В расследовании «Bloomberg», однако, названы и другие страны.

• Это Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Демократическая Республика Конго.

В чем интерес Пригожина и Кремля

• Как утверждает «Bloomberg», Кремль обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в глобальном соревновании России с Западом.

• Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия.

• В 2019 году в России должен пройти первый саммит Россия-Африка с участием лидеров около 50 африканских стран.

Пригожин действует в Африке, как пишет «Bloomberg», не только в интересах Кремля, но и в своих собственных: «Как любой нормальный бизнесмен, он ищет наиболее привлекательные места для инвестиций», – цитирует агентство специалиста по Африке Ирину Абрамову.

• Как утверждается в расследовании, структуры Пригожина предоставляют охранные услуги, технологии, а также политическую поддержку в обмен на право добывать полезные ископаемые в тех или иных странах. В частности, по словам одного из источников, люди Пригожина участвовали в избирательной кампании нынешнего главы Зимбабве – Эммерсона Мнангагвы.

Политическое влияние

Как утверждается в расследовании «Bloomberg», Россия стремится распространить свое влияние на одну из самых богатых ресурсами африканских стран – Демократическую Республику Конго: в декабре там состоятся президентские выборы. Утверждается, что в Москве поддерживают кандидата от действующего президента. Москва заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Связанные с Пригожиным политконсультанты, как утверждается в расследовании, участвуют и в предвыборной кампании в Мадагаскаре, где Москва поддерживает сразу нескольких кандидатов.

«Bloomberg» напоминает, что Пригожин недавно участвовал в переговорах российских и ливийских военных. Утверждается, что его структуры оказывают поддержку так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара – генерала, ориентированного на Москву.

Кто такой Евгений Пригожин

Бизнесмена называют близким к президенту России Владимиру Путину. Его компания уже много лет отвечает за питание в Кремле. Кроме того, имя Пригожина связывают с петербургским Агентством интернет-исследований, так называемой «фабрикой троллей».

В США ему самому и нескольким сотрудникам агентства предъявлены официальные обвинения во вмешательстве в выборы президента. Сам Пригожин и ряд связанных с ним компаний включены в санкционный список.

Кроме того, Пригожина называют владельцем или спонсором «частной военной компании Вагнера», бойцы которой, как утверждается, воевали в Донбассе, а затем в Сирии. «Новая Газета» также утверждает, что структуры Пригожина стояли за покушениями на ряд гражданских активистов. Бизнесмен крайне редко общается с прессой.

Сам Пригожин не ответил на запросы о комментарии.

Не только Пригожин

Москва не отрицает, что оказывает консультации и продает оружие некоторым африканским странам. «Bloomberg» публикует карту, на которой обозначены крупные российские проекты и сделки в Африке. На ней более 20 государств.

Генри Мейер, Илья Архипов, Айна Рахагалала, «Bloomberg»