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Новости

Двадцать один штат в США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Посольство Украины в США
21 ноября 2018

В штат Коннектикут и Северная Каролина губернаторы подписали соответствующие прокламации.

Штат Коннектикут стал 21 штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Посольство Украины в США сообщает об этом 21 ноября.

Штат Коннектикут сьогодні визнав #Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.Відповідна…

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой.

20 ноября Северная Каролина также признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом», — говорится в сообщении посольства.

#ГолодоморПівнічна Кароліна в особі Губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом.Дякуємо за підтримку!

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Понеділок, 19 листопад 2018 р.

«Голодомор был специально создан советским режимом для того, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление его экономическому, политическому и социальному угнетению», — говорится в прокламации, подписанной губернатором.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Посольство Украины в США

Tags: Голодомор, США, Украина

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