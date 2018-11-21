Двадцать один штат в США признали Голодомор геноцидом украинского народа

В штат Коннектикут и Северная Каролина губернаторы подписали соответствующие прокламации.

Штат Коннектикут стал 21 штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Посольство Украины в США сообщает об этом 21 ноября.

Соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой.

20 ноября Северная Каролина также признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом», — говорится в сообщении посольства.

#ГолодоморПівнічна Кароліна в особі Губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом.Дякуємо за підтримку! Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Понеділок, 19 листопад 2018 р.

«Голодомор был специально создан советским режимом для того, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление его экономическому, политическому и социальному угнетению», — говорится в прокламации, подписанной губернатором.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Посольство Украины в США