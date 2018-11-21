Росгвардия будет разгонять митинги при помощи лазера

На вооружение российской силовой структуры поступают новые виды нелетального оружия – лазерные установки.

Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия. Они могут быть использованы для разгона митингов. «Открытые медиа» сообщают об этом со ссылкой на госконтракт, который был заключен еще в мае.

Согласно документации, система комплексного нелетального воздействия встроена в микроавтобус «Газель». Она состоит из лазерных излучателей, которые могут оглушать и ослеплять.

Стоимость контракта – 65,2 млн рублей. Он должен быть выполнен к концу ноября.

Контракт выиграла компания «АСБ Плюс» – единственный участник конкурса.

По информации «Открытых медиа», за последние два года Росгвардия приобрела у «АСБ Плюс» 128 комплектов щитов системы «Шепот», которая способна акустически воздействовать на человека.

ООО «АСБ Плюс», пишет «Дождь» со ссылкой на базу «Контур.Фокус», принадлежит Михаилу Анцелевичу, доктору технических наук и автору монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма». В 2010 году Анцелевич запатентовал «Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя», в описании которого говорится, что оно предназначено для грызунов.

«Открытые медиа»