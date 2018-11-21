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Новости

В Луганске пропал мобильная связь от «Vodafone»

«ЛІГАБізнесІнформ»
21 ноября 2018

Причин отсутствия мобильной связи украинского оператора в оккупированном Россией Луганске пока не выявлена.

Во временно оккупированном Луганске утром 21 ноября пропала мобильная связь оператора «Vodafone Ukraine», сообщили агентству «ЛІГАБізнесІнформ» источники.

«Связи нет с 08:00, не смогла дозвониться в Луганск родителям», – отметила жительница Северодонецка.

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По ее словам, официальная причина пока неизвестна.

В Антраците также отмечаются проблемы с приемом сигнала этого мобильного оператора.

Собеседник на правах анонимности рассказал, что во вторник не было мобильной связи «Vodafone Ukraine» в Донецке.

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«Был этот цирк, Пушилин якобы вступал в «должность», думаю, что поэтому специально глушили», – уточнил он.

Ранее в Луганске и Донецке уже пропадала мобильная связь «Vodafone Ukraine».

«ЛІГАБізнесІнформ»

Tags: Vodafone, лнр, Луганск, ОРДЛО, Россия, Украина

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